¿Qué Pasó en la Línea 2 del Metro Hoy 27 de Junio 2026? Reportan Maniobras en Bellas Artes

Se ha reportado el avance lento de trenes y acumulación de usuarios en la Línea 2 del Metro de CDMX la tarde de este sábado 27 de junio 2026, por lo que la gente ha comenzado a preguntar en redes sociales: ¿qué pasó en la Línea Azul? ¿Qué pasó en la estación Bellas Artes? Te contamos lo que se sabe hasta el momento.

¿Qué pasó en la Línea 2 del Metro?

Luego de que por varios minutos comenzaran a sumarse los reportes de acumulación de personas en estaciones de la Línea 2 la tarde de este sábado, el Metro CDMX informó que el servicio se encontraba momentáneamente detenido en dicho ramal del Sistema de Transporte Colectivo.

Fue alrededor de las 16:10 horas cuando dio a conocer que se realizaba un operativo.

"Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren", indicó de manera preliminar en una publicación en X.

Minutos más tarde, a las 16:33 horas, a través del mismo canal indicó que se agilizó la circulación de los trenes en la Línea 2, "luego de brindar atención médica a una persona que resultó lesionada tras ser impactada por un tren al rebasar la línea amarilla de seguridad".

Luego de esto, reiteró el llamado a las personas usuarias a seguir las reglas del sistema, como siempre permanecer detrás de la línea amarilla y atender las indicaciones del personal.