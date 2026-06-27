¿Qué Pasó en la Línea 2 del Metro Hoy 27 de Junio 2026? Reportan Maniobras en Bellas Artes
El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 2, informó el Metro de CDMX.
El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 2, informó el Metro de CDMX.
Se ha reportado el avance lento de trenes y acumulación de usuarios en la Línea 2 del Metro de CDMX la tarde de este sábado 27 de junio 2026, por lo que la gente ha comenzado a preguntar en redes sociales: ¿qué pasó en la Línea Azul? ¿Qué pasó en la estación Bellas Artes? Te contamos lo que se sabe hasta el momento.
Luego de que por varios minutos comenzaran a sumarse los reportes de acumulación de personas en estaciones de la Línea 2 la tarde de este sábado, el Metro CDMX informó que el servicio se encontraba momentáneamente detenido en dicho ramal del Sistema de Transporte Colectivo.
Fue alrededor de las 16:10 horas cuando dio a conocer que se realizaba un operativo.
"Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren", indicó de manera preliminar en una publicación en X.
Minutos más tarde, a las 16:33 horas, a través del mismo canal indicó que se agilizó la circulación de los trenes en la Línea 2, "luego de brindar atención médica a una persona que resultó lesionada tras ser impactada por un tren al rebasar la línea amarilla de seguridad".
Luego de esto, reiteró el llamado a las personas usuarias a seguir las reglas del sistema, como siempre permanecer detrás de la línea amarilla y atender las indicaciones del personal.
#AvisoMetro:— MetroCDMX (@MetroCDMX) June 27, 2026
Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 2, luego de brindar atención médica a una persona que resultó lesionada tras ser impactada por un tren al rebasar la línea amarilla de seguridad.
Hacemos un llamado a las personas usuarias a permanecer siempre…