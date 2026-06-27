¿Qué Pasó en la Línea 2 del Metro Hoy 27 de Junio 2026? Reportan Maniobras en Bellas Artes

El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 2, informó el Metro de CDMX.

qué pasó en la Línea 2 del Metro de cdmx hoy 27 de junio 2026Conoce qué pasó en la Línea 2 del Metro. Foto: Cuartoscuro
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