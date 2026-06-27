Alerta por Lluvias en CDMX: Los Puntos Que Debes Evitar Hoy 27 de Junio

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó Alerta Amarilla por lluvias fuertes y posible caída de granizo en siete alcaldías de la Ciudad de México. Ya hay encharcamientos.

Ya hay varios puntos con encharcamientos y tráfico complicado en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | IlustrativaYa hay varios puntos con encharcamientos y tráfico complicado en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

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