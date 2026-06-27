Alerta por Lluvias en CDMX: Los Puntos Que Debes Evitar Hoy 27 de Junio

La tarde de este sábado 27 de junio, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla para las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, debido al pronóstico de lluvias de entre 15 y 29 milímetros, acompañadas de posible caída de granizo.

La dependencia informó que la alerta permanecerá vigente de 15:15 a 20:00 horas, periodo en el que podrían registrarse encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas por las condiciones meteorológicas.

Puntos conflictivos por lluvia

Las autoridades capitalinas identificaron varios puntos con afectaciones o riesgo de acumulación de agua, por lo que recomendaron a los automovilistas extremar precauciones y, de ser posible, buscar rutas alternas.

Avenida La Corona, Gustavo A. Madero: Se reportan complicaciones en Avenida La Corona, a un costado de la Universidad de la Ciudad de México, en la alcaldía Gustavo A. Madero, una de las demarcaciones bajo alerta. Vía Tapo, Venustiano Carranza: Otro punto de atención se localiza en Avenida Vía Tapo, junto al Parque Alameda Oriente, en la colonia Arenal Tercera Sección, donde se mantiene vigilancia por posibles encharcamientos. Río Churubusco, Venustiano Carranza: También se registra acumulación de agua en Río Churubusco, entre Primera y Segunda Cerrada de Corona del Rosal, colonia Adolfo López Mateos, con un acumulado de lluvia reportado de 5.50 milímetros. San Felipe de Jesús, Gustavo A. Madero: Uno de los puntos con mayores afectaciones se encuentra en la colonia San Felipe de Jesús, donde se reporta lluvia intensa acompañada de ráfagas de viento y granizo. En la zona ya se observa acumulación de hielo, corrientes de agua sobre las vialidades y baja visibilidad, situación que ha comenzado a afectar la circulación vehicular. Avenida Gran Canal, Gustavo A. Madero: Brota agua de las coladeras en la Avenida Gran Canal, donde policías de tránsito tratan de evitar que automovilistas entren a la zona. En la calle 25 de julio y Nueva Atzacoalco, el agua llega hasta los 70 centímetros y se acumula en los carriles centrales de Gran Canal. Incluso un vehículo se quedó atorado en esta avenida y los tripulantes tuvieron que ser rescatados, entre ellos una persona con discapacidad.

Recomendaciones

Ante las condiciones meteorológicas, Protección Civil recomienda:

Retirar basura de coladeras y desagües.

Mantener cerradas puertas y ventanas.

Evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

Utilizar paraguas o impermeable al salir de casa.

Conducir con precaución y reducir la velocidad en zonas con lluvia intensa.

Las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y reportar cualquier emergencia al 911 o al teléfono 55 5683 2222.