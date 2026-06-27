Hallan Toma Clandestina de Hidrocarburo en San Felipe de Jesús en la GAM

Una toma clandestina de hidrocarburos fue localizada y clausurada por autoridades capitalinas y federales en la colonia San Felipe de Jesús, en la alcaldía Gustavo A. Madero, luego de un operativo conjunto en el que participaron elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Guardia Nacional.

De acuerdo con el reporte oficial, la intervención se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la avenida Tepatitlán, lote 1997, al cruce con la calle Atoyac, donde opera lo que parece ser una refaccionaria. La toma se localizó después de una investigación del área de inteligencia operativa y logística de Petróleos Mexicanos para ubicarla.

Fuga y riesgo

Durante la inspección del lugar, las autoridades detectaron una conexión ilegal activa que además presentaba una fuga de combustible, por lo que se realizaron trabajos inmediatos para controlar la situación y proceder a su clausura. Hasta el momento no hay detenidos.

En el lugar también fueron encontrados 45 bidones con capacidad de 50 litros cada uno, los cuales contenían combustible. También se encontraron mangueras y un turbo ducto de 8 pulgadas.

Las autoridades señalaron que, tras las labores de aseguramiento y sellado de la toma, no existe riesgo para la población de la zona. Aunque el área sigue acordonada y se ha procedido a la excavación.

La investigación sobre el origen y posible destino del combustible quedó a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que dará seguimiento al caso y determinará las responsabilidades correspondientes.