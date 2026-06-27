Hallan Toma Clandestina de Hidrocarburo en San Felipe de Jesús en la GAM

Autoridades localizaron una toma ilegal de turbosina activa y con fuga en un inmueble utilizado como jarciería. En el sitio también fueron asegurados 45 bidones cargados con combustible.

Hallan toma clandestina en la GAM. Foto: N+Hallan toma clandestina en la GAM. Foto: N+

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Operativo en GAM: hallan toma ilegal de turbosina con fuga. 45 bidones asegurados. Fiscalía investiga el origen y destino del combustible.

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