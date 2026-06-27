Reportan Incendio en Bodega de Restaurante en Lomas de Santa Fe

Un incendio se registró la tarde hoy sábado 27 de junio en la bodega de un restaurante ubicado en Lomas de Santa Fe, en la colonia Vasco de Quiroga, alcaldía Cuajimalpa.

El siniestro movilizó a los cuerpos de emergencia, quienes acudieron al lugar para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otros establecimientos del complejo comercial.

Como medida preventiva, alrededor de 800 personas fueron evacuadas de la zona mientras se desarrollaban las labores para sofocar el incendio.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas y se desconocen las causas que originaron el siniestro. Las autoridades continúan con las labores de atención y evaluación de riesgos.