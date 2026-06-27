Reportan Incendio en Bodega de Restaurante en Lomas de Santa Fe

Como medida preventiva, alrededor de 800 personas fueron evacuadas de la zona

Incendio en Bodega de Restaurante en Centro Comercial Santa Fe. Foto: Bomberos CDMXIncendio en Bodega de Restaurante en Centro Comercial Santa Fe. Foto: Bomberos CDMX

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Alerta en Cuajimalpa: incendio en restaurante del Centro Comercial Santa Fe obliga a evacuar a 800 personas. Conoce los detalles y la respuesta de emergencia.

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