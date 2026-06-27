¿A Qué Hora se Sabe el Rival de México Hoy para 16avos del Mundial? Se Define el Próximo Partido

Desde la victoria contra Chequia, los aficionados esperan con ansias saber quién es el rival de México para los 16avos del Mundial, por eso acá te decimos a qué hora se sabe contra quién juega la Selección Mexicana hoy, pues este sábado se confirma el contrincante para el próximo partido del Tri, el martes 30 de junio 2026.

A la espera de que se confirme al próximo rival de la Selección Mexicana en dieciseisavos de final del Mundial 2026, en una nota ya te contamos a qué hora es el partido de México el 30 de junio. Además te mostramos todos los juegos de 16vos confirmados hasta el momento.

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¿A qué hora se sabe el rival de México en 16vos del Mundial 2026?

Existen tres horarios diferentes en los que el equipo de Javier Aguirre puede conocer a su siguiente rival este sábado 27 de junio. Para que esto suceda debe ocurrir los siguiente:

A las 17:00 horas (5 de la tarde, tiempo del centro de México) el Tri puede conocer a su rival, siempre y cuando Croacia gane, empate o no pierda por diferencia de tres de goles contra Ghana. Si esto se cumple el rival del Tri es Ecuador.

A las 19:30 horas (7:30 de la tarde, tiempo del centro de México). Si Ghana derrota por tres a Croacia, pero Uzbekistán gana o empata con RD Congo, entonces se confirma el partido México vs Ecuador.

A las 22:00 horas (10 de la noche, tiempo del centro de México) se puede confirmar que Escocia o Ecuador serán el rival de México.

Los europeos enfrentarán a la Selección Mexicana si Ghana derrota por tres a Croacia, Uzbekistán no pierde ante Congo y Austria vence por diferencia de dos goles a Argelia. Cualquier resultado diferente a estos, pone los sudamericanos contra el Tri.

AO