¿A Qué Hora se Sabe el Rival de México Hoy para 16avos del Mundial? Se Define el Próximo Partido

Hoy sabremos contra quién juega México en los dieciseisavos de final del Mundial, el próximo martes 30 de junio 2026

A qué hora se sabe el rival de México para 16avos de final del Mundial 2026La Selección Mexicana juega el próximo martes 30 de junio en el estadio sede CDMX. Foto: Getty
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