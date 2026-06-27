¿Por Qué No Juega Messi Mañana en el Argentina vs Jordania? Confirman su Ausencia del Partido

Checa por qué no estará jugando Lionel Messi mañana en el partido de Argentina vs Jordania, por el Grupo J del Mundial 2026

Por qué no juega Lionel Messi hoy en el partido Argentina vs Jordania del Mundial 2026Lionel Messi está fuera de la alineación titular de Argentina contra Jordania. Foto: Getty

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