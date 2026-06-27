¿Por Qué No Juega Messi Mañana en el Argentina vs Jordania? Confirman su Ausencia del Partido

Previo al último día de actividades de la fase de grupos de la Copa del Mundo, muchos aficionados se preguntan por qué no juega Lionel Messi mañana en el partido de Argentina vs Jordania, pues el director técnico de la selección Albiceleste, Lionel Scaloni ya confirmó la ausencia de 'La Pulga' de la alineación titular en el último juego del Grupo J del Mundial 2026.

De momento el "10" de la Selección Argentina es el máximo goleador del Mundial con cinco anotaciones, por eso a muchos les asombra que Messi no vaya a ser parte del once titular en el último partido de la fase de grupos, sobre todo porque son amplias las posibilidades de que aumente su cuota.

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¿Por qué no juega Messi mañana?

En rueda de prensa previa al juego de Argentina contra Jordania, Scaloni anunció que Lionel no va a jugar de inicio en el Estadio sede de Dallas, esto por mera decisión técnica.

"Leo (Messi) va a ser suplente mañana, para arrancar después. El equipo lo diremos mañana. Muchas gracias por preguntar", reveló el entrenador argentino.

¿Cuántos goles lleva Messi en los Mundiales?

El astro argentino ya tiene 18 goles en la historia de los Mundiales. De momento es el máximo goleador histórico, por encima de Miroslav Klose (que ostenta 16 anotaciones), Kylian Mbappé (16) y Ronaldo Nazário (15 tantos).

En este rubro solamente Mbappé puede superar a Messi, pues el perseguir más cercano que sigue en activo en el futbol profesional.

¿Contra quién juega Argentina en 16vos del Mundial 2026?

Por ahora aún no se confirma el rival de Argentina en dieciseisavos de final del Mundial, lo único seguro es que la Albiceleste enfrentará al tercer lugar del Grupo H, los cuales pueden ser Cabo Verde, Arabia Saudí o Uruguay.

AO