¿Hay Megapuente por Partido de México en 16avos del Mundial 2026?

El Mundial 2026 ha traído muchas emociones, como el pase a dieciseisavos de la Selección Mexicana. Pero, ¿habrá megapuente para este nuevo partido el 30 de junio en el Estadio Sede CDMX? Estos son los detalles.

Con la justa deportiva internacional vinieron algunas adecuaciones y cambios a las rutinas cotidianas y a las jornadas educativas. Lo anterior, porque en los encuentros anteriores del equipo nacional, se suspendieron las clases en varias ciudades, principalmente en aquellas que son sedes de la Copa del Mundo.

Dicha medida se replicará este martes 30 de junio en la Ciudad de México. El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un decreto en el que se suspenden las actividades escolares en las escuelas públicas y privadas de preescolar, primaria y secundaria, así como de instituciones de educación media superior y superior que dependan de la SEP.

Al igual que las clases, el decreto estipula que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que se implementen esquemas de home office o trabajo remoto el día que México vuelva a la cancha.

La idea es que se puedan mejorar las condiciones de movilidad en la CDMX, ya que el juego se disputará en esta sede.

¿Habrá mepaguente por el partido de México del 30 de Junio?

Luego de la victoria de México frente a Chequia, subió el ánimo de la afición mexicana. Debido a que es la primera ocasión en la historia del país que la escuadra nacional llega con tres partidos perfectos en la Fase de Grupos de un Mundial.

Además de lograr los 9 puntos que se otorgan en esta etapa, la Selección Mexicana no recibió ningún gol en contra, por lo que la hazaña es sorprendente. Eso fue motivo para que miles de personas salieran a las calles a celebrar.

Tan solo en el Ángel de la Independencia en la CDMX, las autoridades informaron que más de 800 mil personas se reunieron para festejar el 3-0 de México vs Chequia.

Aún no se conoce al rival de México para el siguiente partido, pero sin duda ha generado mucha expectativa a nivel internacional. Y si gana, el país seguramente se paralizará por la emoción.

Pero ojo, porque la Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha confirmado nada sobre un megapuente por el partido de México. Es decir, que hay clases normales el lunes 29 de junio.

EPP