¿Hay Megapuente por Partido de México en 16avos del Mundial 2026?

¿Habrá megapuente por el partido de México en dieciseisavos del Mundial 2026? Esto es lo que sabemos

Por decreto oficial los alumnos no tendrán clases por el partido de México el 20 de junioFoto: Cuartoscuro
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