¿Quién Sería el Próximo Rival de México para 16avos el Martes 30 de junio 2026?

Luego de ofrecer una impecable exhibición en la Fase de Grupos, en la que permaneció invicto y sin anotaciones en contra, México está listo para seguir forjando una historia dorada en Copas del Mundo. Ahora espera rival para los 16avos y te contamos quién puede ser.

Al finalizar como primer lugar del Grupo A, con 9 unidades, la Selección Mexicana tiene la ventaja de jugar en casa y enfrentar a uno de los mejores terceros lugares en la siguiente fase. Lo único claro hasta este momento es que ese duelo de 16avos será el martes 30 de junio.

El rival de México se conocerá en breve, luego del último partido de la Fase de Grupos.

Recordemos que el equipo Tricolor hizo historia hace unos días, ya que por primera vez ganó sus tres partidos de la Fase de Grupos. Además de ser líder del sector A. no recibió goles. Como se sabe, venció 2-0 a Sudáfrica, luego le ganó 1-0 a Corea del Sur y cerró con un 3-0 ante Chequia.

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¿Quién Sería Rival de México en 16avos del Mundial 2026? Equipo que Enfrentaría el Martes 30 de Junio

Así que como primero de grupo, con 9 unidades, México espera a uno de los mejores terceros lugares de la primera fase. Y los candidatos que más se perfilan hasta el momento son los siguientes:

Ecuador, que acabó en el tercer escalón del sector E luego de su sorpresivo triunfo de 2-1 ante Alemania. Con ese resultado los ecuatorianos llegaron a 4 unidades, contra las 6 que sumaron Costa Marfil y los alemanes.

Escocia, que finalizó como tercera del Grupo C luego de ser goleada 3-0 por Brasil en su último partido de la primera ronda. Los escoceses sólo sumaron 3 unidades.

Otra posibilidad es que se enfrente al equipo que finalice tercero en el pelotón H, donde están España (4 puntos), Uruguay (2) Cabo Verde (2) y Arabia Saudita (1). Si se impone la lógica, los españoles serán primeros, los caboverdianos segundos y los uruguayos terceros (solo si empatan ante La Roja, o quedarán fuera).

Así que la balanza se inclina hacia Ecuador o Escocia, hasta el momento, con mayor porcentaje de posibilidades.

Partidos confirmados hasta el momento en 16avos del Mundial 2026

Hasta el momento, los cruces confirmados en 16avos de final son los siguientes:

Sudáfrica vs Canadá

Brasil vs Japón

Países Bajos vs Marruecos

Costa de Marfil vs Noruega

Estados Unidos vs Bosnia

El próximo duelo del Tricolor será el martes 30 de junio a las 19.00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Sede CDMX.

México en 16avos: ¿Qué alineación usará México?

Todo indica que para la siguiente fase el entrenador Javier Aguirre usará la misma alineación que puso para enfrentar el duelo más complicado de la Fase de Grupos que fue ante Corea del Sur el pasado 18 de junio en el Estadio Sede de Guadalajara y que es la siguiente:

México: Raúl "Tala" Rangel, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Aunque dadas las buenas actuaciones de Gilberto Mora y Mateo Chávez, es probable que aún tenga un par de dudas para el duelo de 16avos de final.

En el caso de “Morita”, sería lógico que no arranque de inicio y entre de cambio en la segunda mitad. Ello debido a que Erick Lira y Luis Romo han sido vitales en la media cancha.

Por lo que respecta a Mateo Chávez, él tiene más posibilidades de ser titular debido a que tuvo un gran desempeño ante Chequia y marcó un golazo. Sin embargo, el entrenador tendría que sentar al experimentado Jesús Gallardo, que no jugó para darle descanso (lo mismo que Raúl Jiménez y Erik Lira).

Con información de N+