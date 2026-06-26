¿Quién Sería el Próximo Rival de México para 16avos el Martes 30 de junio 2026?

La Selección Mexicana avanzó a la siguiente fase de manera invicta y espera rival para los 16avos de final en el Estadio Sede CDMX. Esto es lo que sabemos

México y el "Tala" Rangel esperan rival para los 16avos de final en el Mundial 2026México y el "Tala" Rangel esperan rival para los 16avos de final en el Mundial 2026. Foto: Reuters

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La Selección Mexicana espera rival para 16avos tras un histórico paso en grupos. El partido será el 30 de junio. Conoce los detalles de este crucial encuentro.

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