El Otro Dato Histórico que Rompió la Selección Mexicana en este Mundial 2026

La Selección Mexicana goleó 3-0 a Chequia, en el tercer partido de la ronda de grupos de la Copa del Mundo 2026, para sellar un paso perfecto al conseguir todas sus victorias en el sector A.

Los goles fueron obra de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo, en un duelo que se trabó en el primer tiempo, pero que concluyó en goleada, en duelo celebrado en el Estadio Sede Ciudad de México.

La victoria provocó festejos a lo largo y ancho del país, y al menos 800 mil personas coparon la Ciudad de México para seguir el partido y celebrar el posterior triunfo nacional.

Pero además del paso perfecto que consiguió el Tri, el primero en 18 Mundiales jugados, el conjunto de Javier Aguirre también rompió otra marca.

Portería imbatible

El otro dato interesante que dejó esta primera parte del Mundial 2026 tiene que ver con la eficiencia de México para no recibir goles.

La portería, resguardada por Raúl Tala Rangel y Guillermo Ochoa, no recibió anotación en esta fase de grupos, lo que no se conseguía desde el Mundial de 1970, precisamente jugado en México.

En las posteriores justas después del primer torneo organizado por nuestro país, la Selección había recibido al menos un tanto en la fase inicial.

Tuvieron que pasar 56 años para que México volviera a dejar en cero el arco. En aquel 1970, los partidos quedaron así:

México 0-0 Unión Soviética

México 4-0 El Salvador.

México 1-0 Bélgica.

Con información de N+

ICM