El Otro Dato Histórico que Rompió la Selección Mexicana en este Mundial 2026

El conjunto mexicano venció 3-0 al combinado de Chequia, y logró una fase de grupos perfecta, la primera en su historia

Raúl Rangel cede la portería a Guillermo OchoaRaúl Rangel cede la portería a Guillermo Ochoa, en el duelo entre México y Chequia. Foto: Reuters

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¡Histórico! México logra fase de grupos perfecta en el Mundial 2026 y deja su portería imbatida, algo que no ocurría desde 1970. Descubre cómo lo lograron.

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