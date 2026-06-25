Atropellamiento Múltiple a Fans que Festejaban en Los Cabos Deja Varios Heridos

Un sujeto arrolló con su auto a varios aficionados que celebraban el triunfo de México ante Chequia en la zona turística de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, dejando al menos 17 heridos.

Reportes locales señalaron que el conductor se lanzó contra la multitud cerca de la zona centro de la ciudad la noche de este miércoles 24 de junio, sobre el bulevar Lázaro Cárdenas.

Alberto Rentería Santana, secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, reportó 17 personas lesionadas, una de ellas atendida en código de emergencia.

"Al momento, las instituciones de salud reportan la atención médica de personas lesionadas en este lamentable suceso", compartió en Facebook.

Asimismo, detalló en qué hospitales se encuentran los heridos:

IMSS atiende a 10 pacientes: 8 mujeres y 2 hombres

Hospital General: 3 personas

Hospital San Luke’s: 2 personas

AMC: 1 persona

Una persona más se encuentra recibiendo atención especializada bajo código de emergencia

El funcionario hizo un llamado a personas con lesiones y sus familias para que se comuniquen con las autoridades municipales para brindarles atención.

Para ello, se habilitó el siguiente número telefónico: 624-129-9045 .

Casi linchan al conductor

En un video compartido en redes sociales se ve cómo un coche quiere avanzar sobre la vialidad, mientras está rodeado de varias personas que festejan y en algún momento mecen el vehículo.

Al ver impedido su paso, el chofer acelera y se lleva a muchos fans por delante y pasa encima de algunos de ellos.

La unidad se impactó metros adelante. En imágenes difundidas se ve a decenas de personas tiradas sobre la calle con manchas de sangre sobre sus playeras verdes.

El chofer fue sacado a la fuerza del auto y golpeado por la multitud, hasta casi lincharlo. En un clip se ve que está sobre el asfalto con el rostro morado y ensangrentado, mientras algunas personas lo patean y lo maldicen por el crimen que cometió.

No se precisó de inmediato si el conductor es quien está en estado grave o si es alguna de sus víctimas.

ASJ