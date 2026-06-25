Atropellamiento Múltiple a Fans que Festejaban en Los Cabos Deja Varios Heridos

Un sujeto arrolló con su auto a varios aficionados que celebraban el triunfo de México ante Chequia en la zona turística de Cabo San Lucas, en Baja California Sur

Los CABOSEl chofer fue sacado a la fuerza del auto y golpeado por la multitud, hasta casi lincharlo.

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Tragedia en Cabo San Lucas: un auto arrolla a aficionados celebrando el triunfo de México, dejando 17 heridos. Conoce los detalles de este lamentable evento.

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