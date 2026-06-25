FMF Lamenta Atropellamiento Masivo de Fans en Los Cabos y Pide Investigar

En un breve comunicado, la FMF expresó su solidaridad con las víctimas.

Los CabosEn un breve comunicado, la FMF se solidarizó con las víctimas y confió en que las autoridades llevarán a cabo las indagatorias correspondientes.

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La FMF lamenta el atropellamiento masivo en Los Cabos y confía en que se esclarezcan los hechos. 17 fans heridos tras celebrar la victoria del Tricolor. ¿Qué sabemos hasta ahora?

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