FMF Lamenta Atropellamiento Masivo de Fans en Los Cabos y Pide Investigar

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) lamentó el atropellamiento de varios fans en Los Cabos, quienes festejaban la victoria del Tricolor contra Chequia, y pidió esclarecer lo ocurrido.

En un breve comunicado, la FMF se solidarizó con las víctimas y confió en que las autoridades llevarán a cabo las indagatorias correspondientes.

"Expresamos nuestra solidaridad con las personas afectadas y sus familias, con el deseo de que quienes resultaron lesionados tengan una pronta recuperación", se indicó.

"Confiamos en que las autoridades correspondientes esclarezcan lo sucedido y determinen las responsabilidades que correspondan", añadió.

La Federación Mexicana de Futbol lamenta profundamente el incidente ocurrido esta noche en Los Cabos durante los festejos de aficionados por la victoria de la Selección Nacional de México. — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) June 25, 2026

El caso dejó varios lesionados. Autoridades reportan la atención de 17 personas en diversos hospitales, incluida una en estado grave.

¿Qué pasó en Los Cabos?

Los hechos ocurrieron la noche de este miércoles 24 de junio sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, en la zona turística de la ciudad, mientras una multitud de aficionados festejaba el triunfo de la Selección Mexicana de 3-0 ante el equipo europeo, en partido de la fase de grupos del Mundial.

Todo se originó cuando el conductor del auto arrancó al momento de estar rodeado de una multitud que mecía el vehículo de un lado a otro como forma de celebración.

Luego de arrollar a varias personas, el conductor chocó contra los bolardos de una banqueta, provocando que la gente se le avalanzara y le propinara una golpiza.

Autoridades acudieron al punto para atender la emergencia. Hasta la madrugada de este jueves no se conoce de alguna víctima mortal.

La Procuraduría de Justicia del estado inició la carpeta de investigación a fin de deslindar responsabilidades y presentar a quien o quienes resulten responsables.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a varias personas tendidas en la vía asfáltica con manchas de sangre o mientras eran atendidas por paramédicos. Todas portaban su playera verde.

ASJ