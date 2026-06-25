Javier Aguirre Elogia a Su Equipo, a Memo Ochoa y a la Afición Tras Victoria contra Chequia

El entrenador nacional aseguró que pudieron corregir el partido, ya que reconoció en el equipo europeo a un rival que le cambio el esquema de juego

Javier Aguirre celebra el gol de Julián QuiñonesJavier Aguirre celebra el gol de Julián Quiñones en el duelo ante Chequia. Foto: Reuters

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Tras un emocionante 3-0 contra Chequia, Javier Aguirre elogia a Memo Ochoa y a la afición. México avanza a la eliminación directa, donde los números no importan, solo el próximo desafío.

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