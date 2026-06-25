Guillermo Ochoa Asegura que Se Va con la Cabeza en Alto

El portero de México se dijo agradecido con la gente por el cariño, con sus compañeros y con Javier Aguirre por permitirle vivir ese último momento con la selección nacional

Memo Ochoa es levantado por sus compañeros al finalizar el encuentro de México ante Chequia.Foto: Reuters

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Ochoa, el portero seis veces mundialista, se despide de la selección mexicana con gratitud hacia Aguirre y la afición. Un cierre memorable en el partido ante Chequia.

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