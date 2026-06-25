Guillermo Ochoa Asegura que Se Va con la Cabeza en Alto

Guillermo Ochoa, portero de México, agradeció al técnico Javier ‘Vasco’ Aguirre, por dejarlo despedirse del equipo con unos minutos en el partido ante Chequia donde México se llevó el triunfo con un marcador 3-0 en CDMX.

"Agradecimiento por el cariño de la gente, con los compañeros, con el entrenador por dejarme vivir este último momento", indicó el guardameta seis veces mundialista.

Ochoa ingresó al campo en el minuto 78 ante una gran ovación que duró unos minutos.

Ochoa en mundiales

El arquero que asistió a los Mundiales de 2006 y 2010, sin tener participación, fue titular en las justas de 2014, donde una gran actuación ante Brasil lo encumbró, estuvo también en 2018 y 2022; por lo que acumula su sexta participación en este torneo.

"Me pasan muchos años por la cabeza, mi primer partido aquí, en esta portería. Levantar trofeos aquí con mi club, momentos con la Selección, de eliminatoria, de mundiales, el cariño de la gente", señaló en una entrevista al finalizar el encuentro.

Ochoa, quien recibió la cinta de capitán de Edson Álvarez al final del partido fue levantado por sus compañeros, entre los aplausos de aficionados.

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"Gracias a ellos (familia) pude llegar a este sprint final, fueron muchos momentos de perseverancia y sacrificio (...), sin su aliento no hubiera sido posible, muchos momentos de soledad (...), no fue sencillo, pero valió la pena y lo tengo que compartir con ellos, con la gente que al final en todo momento, aquí y en la calle siempre me muestran cariño y eso es lo más bonito, que me voy con la cabeza en alto", agregó.

El portero quien ya había anunciado días antes, que al terminar el Mundial se retirará, finalizó la entrevista asegurando que se va "vacío por haber entregado todo a la selección".

Al término del encuentro, el sitio oficial de la FIFA en 'X' publicó una fotografía de Guillermo Ochoa como reconocimiento.

Con información de EFE

LECQ