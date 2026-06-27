México vs Ecuador: ¿Quién Domina a Quién? El Registro de Partidos que Debes Conocer

A pocas horas de que México pueda confirmar quién será su oponente en la ronda de 16avos de final en esta Copa del Mundo 2026, la probabilidad estadística coloca como principal candidato a Ecuador.

Este posible cruce en la fase de eliminación directa ha encendido las alarmas en la afición y ha generado una pregunta: ¿cuál es el verdadero historial en partidos entre estos dos países?

La historia en la máxima fiesta del futbol es extremadamente corta, ya que ambas selecciones se han enfrentado solamente una vez en un Mundial. Aquel mítico partido ocurrió en la Fase de Grupos de Corea-Japón 2002; en esa ocasión, el marcador favoreció a México, que se impuso 2-1 con goles de Jared Borgetti y Gerardo Torrado, mientras que Agustín Delgado anotó por el conjunto sudamericano.

Historial de partidos México vs Ecuador: ¿Quién ha ganado más veces?

A nivel de selecciones mayores, México y Ecuador se han enfrentado en un total de 25 ocasiones. El dominio histórico le pertenece contundentemente al combinado azteca: México ha ganado 14 partidos, Ecuador se ha llevado la victoria en 4 oportunidades, y han registrado 7 empates.

Enfrentamientos en Torneos Oficiales: En competencias de máxima exigencia (Copa América y Copa del Mundo), la balanza también favorece ampliamente al registro mexicano:

Mundial 2002 (Fase de Grupos): México 2 - 1 Ecuador.

Copa América (5 duelos): Tres triunfos para México, un empate y una victoria para Ecuador (esta última ocurrida en la edición de Chile 2015).

De la cancha a la política: La fuerte tensión diplomática que arrastran México y Ecuador

Más allá del terreno de juego, este partido reviste un morbo histórico fuera de la cancha debido a la fuerte crisis geopolítica entre ambos países. Cabe destacar que la policía de Ecuador invadió la embajada de México en Quito el 5 de abril de 2024 para arrestar al exvicepresidente Jorge Glas, quien se encontraba asilado allí.

Este asalto violó flagrantemente la Convención de Viena, lo que provocó que el gobierno mexicano rompiera inmediatamente las relaciones diplomáticas con el país sudamericano ese mismo día. Tras retirar a todo su personal, México llevó el caso ante la Corte Internacional de Justicia por una grave violación a su soberanía, un conflicto que sigue sin resolverse y que añade una tensión extra a este choque deportivo.