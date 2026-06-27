México vs Ecuador: ¿Quién Domina a Quién? El Registro de Partidos que Debes Conocer

A nivel de selecciones mayores, México y Ecuador se han enfrentado en un total de 25 ocasiones

Seleccion Mexicana en el Mundial 2026. Foto: AFPSeleccion Mexicana en el Mundial 2026. Foto: AFP

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¿México o Ecuador? Conoce el historial de 25 partidos donde México domina con 14 victorias. ¿Podrá Ecuador cambiar la historia en el Mundial 2026? Descúbrelo.

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