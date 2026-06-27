Selección Mexicana: ¿Contra Qué Selección Fue el Famoso Gol de Tijera de Manuel Negrete?

Manuel Negrete hizo historia con su gol de tijera en México 86, el cual fue seleccionado como el más hermoso en la historia de las Copas del Mundo.

Manuel Negrete anota un gol de tijera durante la Copa Mundial de 1986 en el Estadio Azteca en Ciudad de México.Manuel Negrete anota un gol de tijera durante la Copa Mundial de 1986 en el Estadio Azteca en Ciudad de México.Foto: Reuters
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