Selección Mexicana: ¿Contra Qué Selección Fue el Famoso Gol de Tijera de Manuel Negrete?

Manuel Negrete hizo historia el 15 de junio de 1986 en el Estadio Azteca con un gol de tijera que ha sido nombrado como uno de los más hermosos en Copas del Mundo.

Luego de las anotaciones de los mexicanos en la justa deportiva, se ha recordado la anotación del histórico jugador de Pumas, que, por cierto, tuvo la asistencia de Javier Aguirre, actual director técnico de la Selección.

¿Contra qué selección fue el famoso gol de tijera de Manuel Negrete?

Negrete bajó el esférico con tres toques y lo cedió. La próxima vez que tocara la pelota, pasaría a la historia.

En junio 2026 se cumplen 40 años de uno de los goles más famosos y hermosos en la historia de las Copas del Mundo, uno que rivalizó incluso con el de Diego Maradona y su famoso segundo tanto ante Inglaterra que dio origen a la leyenda del 'Barrilete Cósmico'.

El Tri se enfrentaba a Bulgaria el 15 de junio de 1986 en el Estadio Azteca.

De acuerdo con una votación en Facebook organizada por la FIFA, el tanto del mediocampista del Tri, fue el preferido entre los más de 40 millones de seguidores de la página de la Copa del Mundo.

En el partido ante Bulgaria, este gol sirvió para abrir la cuenta en la victoria de México.