Argentina vs Cabo Verde: ¿A qué Hora Jugarán Este Viernes 3 de Julio en 16avos del Mundial 2026?

La selección africana disputa su primer Mundial y buscará dar otra sorpresa tras superar la fase de grupos sin perder

Argentina vs Cabo Verde: A qué Hora Jugarán. Foto: AFPArgentina vs Cabo Verde: A qué Hora Jugarán. Foto: AFP

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Argentina vs Cabo Verde, un duelo inesperado en el Mundial 2026. La selección africana busca otra sorpresa tras su destacada fase de grupos. ¿Quién avanzará a octavos? Entérate más.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+