Argentina vs Cabo Verde: ¿A qué Hora Jugarán Este Viernes 3 de Julio en 16avos del Mundial 2026?

La selección de Argentina enfrentará a Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un duelo que se disputará el próximo viernes 3 de julio en el Estadio Miami, Estados Unidos.

El encuentro marcará el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en una Copa del Mundo y tendrá como protagonista a una de las grandes sorpresas del torneo.

Cabo Verde logró avanzar a la fase de eliminación directa en su primera participación mundialista tras firmar una destacada fase de grupos. El conjunto africano empató sin goles ante España, igualó 2-2 frente a Uruguay y volvió a sumar un punto con otro 0-0 contra Arabia Saudita, resultados que le permitieron clasificarse entre los mejores equipos del certamen.

Aunque antes del torneo era considerada una de las selecciones menos favoritas junto con Curazao y Uzbekistán, el equipo caboverdiano sorprendió por su solidez defensiva y capacidad para competir frente a rivales de mayor tradición. Su empate ante España fue una de las mayores sorpresas de la fase de grupos.

Argentina buscará hacer valer su experiencia en instancias definitivas para avanzar a los octavos de final, mientras que Cabo Verde intentará prolongar su histórica participación con otra actuación destacada.

¿A qué Hora y Dónde ver Argentina vs Cabo Verde en México?

Transmisión: En México el encuentro entre Argentina y Cabo Verde será transmitido por TUDN, Vix Premiun y Canal 5, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo.

Horario: 19:00 (hora argentina) / 16:00 (hora CDMX) / 18:00 (hora del Este de EE. UU.)

¿A qué país pertenece Cabo Verde?

Cabo Verde. Foto: Visit-caboverde

Cabo Verde es un país soberano e independiente, por lo que no pertenece a ninguna otra nación. Se trata de un archipiélago ubicado en el océano Atlántico, frente a la costa noroeste de África, cerca de Senegal.

El país fue colonia de Portugal hasta el 5 de julio de 1975, cuando obtuvo su independencia. Su capital es Praia, situada en la isla de Santiago, mientras que el portugués es el idioma oficial. Además, la mayor parte de la población habla criollo caboverdiano.

Actualmente, la población de Cabo Verde es de aproximadamente 530.000 habitantes.

El partido entre Argentina y Cabo Verde representa uno de los cruces más llamativos de los dieciseisavos de final, al enfrentar a una de las selecciones históricas del futbol mundial contra el debutante que ha sorprendido en el Mundial 2026.