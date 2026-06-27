Localizan Cuerpo de Hombre Baleado en Junta Auxiliar de la Ciudad de Puebla

La persona hallada sin signos vitales a lado del camino al relleno sanitario en Santo Tomás Chautla presentaba una herida de bala en la cabeza.

Hallazgo Cuerpo Muerto Hombre Baleado Camino Relleno Sanitario Santo Tomás Chautla PueblaFoto: SSC Puebla

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Hallan cuerpo de hombre baleado en Santo Tomás Chautla, Puebla. Presentaba herida de bala en la cabeza. Autoridades ya en el lugar. Más detalles en desarrollo.

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