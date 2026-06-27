Localizan Cuerpo de Hombre Baleado en Junta Auxiliar de la Ciudad de Puebla

La tarde de este sábado 27 de junio de 2026 se reportó el hallazgo del cuerpo de un hombre baleado a lado del camino que lleva al relleno sanitario de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, la persona localizada sin signos vitales en Santo Tomás Chautla, junta auxiliar de la capital poblana, presentaba una herida de bala en la cabeza.

Encuentran a hombre muerto en Santo Tomás Chautla, Puebla

Fue aproximadamente a las 13:oo horas de este sábado se reportó la presencia de un cuerpo con herida de bala a un costado del camino que lleva al relleno sanitario en la capital poblana.

De acuerdo con las autoridades, la víctima hallada en la junta auxiliar de Santo Tomás Chautla es un hombre de 60 años de edad, aunque aún se desconoce la mecánica del crimen en la junta auxiliar de la ciudad de Puebla.

En el lugar de los hechos ya se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla, para acordonar la zona, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizará el levantamiento del cuerpo.

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Tras los hechos ocurridos en inmediaciones de la Junta Auxiliar Santo Tomás Chautla, elementos de #LaPolicíaDeLaCiudad, en coordinación interinstitucional, mantienen un despliegue territorial y atienden el reporte en la zona. pic.twitter.com/c3hTCulK4V — SSC Puebla (@SSC_Pue) June 27, 2026

Hallan a hombre muerto en Río Atoyac de Puebla

Movilización de cuerpos de emergencia se registró la mañana de este viernes en el municipio de San Martín Texmelucan, luego que fue localizado el cadáver de un hombre flotando en el Río Atoyac.

El hallazgo ocurrió a la altura de la calle San Juan del Río, donde vecinos reportaron a las autoridades la presencia del cuerpo.

Elementos del Centro Integral de Gestión de Riesgos y Protección Civil, en coordinación con Bomberos y Seguridad Pública de San Martín Texmelucan, atendieron el reporte.

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Elementos de la Policía Municipal confirmaron el reporte y acordonaron la zona para preservar los indicios, mientras bomberos permanecieron en el lugar a la espera de que personal de la Fiscalía General del Estado autorizara las maniobras para recuperar el cuerpo.

Con información de N+

GMAZ