El Día que México Eliminó a Ecuador en un Mundial y que Hoy Enciende los 16avos del Mundial

La historia entre México y Ecuador en Copas del Mundo tiene un capítulo especial que vuelve a cobrar relevancia de cara al partido que ambos protagonizarán en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el próximo martes 30 de junio, a las 19 horas, en el Estadio Azteca.

Ese choque especial es el único que los dos equipos han tenido en un mundial y fue el 9 de junio de 2002 cuando el Tricolor derrotó 2-1 a los sudamericanos en la fase de grupos del Mundial de Corea-Japón, en un resultado que marcó el destino de ambas selecciones.

El encuentro se disputó en el Estadio Miyagi, en la ciudad japonesa de Rifu, como parte de la actividad del Grupo G. Ecuador sorprendió desde los primeros minutos gracias a un gol de Agustín Delgado al minuto 5, encendiendo la ilusión de conseguir su primer triunfo en una Copa del Mundo.

Sin embargo, la reacción mexicana no tardó en llegar. Jared Borgetti igualó el marcador al minuto 28 con uno de los goles más recordados de aquella generación, mientras que Gerardo Torrado anotó al 57 para sellar la victoria del conjunto dirigido entonces también por Javier Aguirre.

La revancha

El triunfo dejó a México bien colocado rumbo a los octavos de final, fase a la que avanzó como líder de grupo tras vencer también a Italia. Ecuador, por su parte, se quedó, prácticamente, sin posibilidad de margen de error y terminó despidiéndose de aquel mundial de 2002.

Ahora, 24 años después, las selecciones vuelven a encontrarse en un escenario mundialista, pero esta vez con un boleto a los octavos de final en juego. El antecedente favorece al Tricolor, que ya sabe lo que es imponerse a la selección ecuatoriana en la máxima justa del futbol.

La cita del próximo duelo revive aquel recuerdo de Corea-Japón 2002, cuando México logró darle vuelta al marcador. Hoy, una nueva generación buscará repetir el triunfo, mientras Ecuador intentará cobrarse la revancha que ha esperado durante más de dos décadas.