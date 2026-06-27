El Día que México Eliminó a Ecuador en un Mundial y que Hoy Enciende los 16avos del Mundial

Hace 24 años, el Tri le ganó a Ecuador en el Mundial de Corea-Japón 2002 y dejó a esta selección al borde de la eliminación. Hoy, ambas selecciones vuelven a cruzarse en un duelo crucial.

La Selección Mexicana luego de su victoria ante Chequia en el Mundial 2026. Foto: CuartoscuroLa Selección Mexicana luego de su victoria ante Chequia en el Mundial 2026. Foto: Cuartoscuro

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México vs Ecuador: un duelo con historia. En 2002, el Tri dejó a Ecuador al borde de la eliminación. ¿Qué pasará en el Mundial 2026 este 30 de junio?

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