SEP Confirma Cese del Ciclo Escolar 2025 a 2026: ¿Quiénes Sí Tienen Clases el 30 de junio 2026?

La SEP ha confirmado que, para algunos estudiantes, el ciclo escolar 2025 a 2026 termina este martes 30 de junio 2026; conoce quiénes sí y no tienen clases.

SEP Confirma Cese del Ciclo Escolar 2025 a 2026: Quiénes Sí y No tienen clases este martes 30 de junio 2026Algunos estudiantes no tendrán clases este 30 de Junio 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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