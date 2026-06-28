SEP Confirma Cese del Ciclo Escolar 2025 a 2026: ¿Quiénes Sí Tienen Clases el 30 de junio 2026?

La SEP ha confirmado el cese del ciclo escolar 2025 a 2026 para algunos estudiantes este martes 30 de junio 2026, aunque esto no aplicará para todos. ¿Quiénes sí y quiénes no tienen clases? En N+ te explicamos.

Y es que, aunque faltan unos días para que termine el año lectivo a nivel nacional, de acuerdo con el calendario escolar, algunos estados ya terminaron el curso, debido a cuestiones relacionadas con el clima o por partidos del Mundial 2026.

No obstante, se suma a este estado la realización del próximo partido de la Selección Mexicana como local.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. No Habrá Clases en Nuevo León el Próximo Lunes 29 de Junio

SEP confirma cese del ciclo escolar 2025 a 2026

A través de un decreto publicado el viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se informó que se suspenden clases en escuelas de preescolar, primaria, secundaria, escuelas normales y demás instituciones dedicadas a la formación de maestras y maestros de educación básica, escuelas de educación media superior de la SEP.

El Gobierno federal explicó que la medida busca disminuir la carga vehicular y facilitar la movilidad durante la jornada en la que México disputará su encuentro de eliminación directa en el Mundial.

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala (SEPE) informó que el ciclo escolar 2025-2026 concluirá formalmente el 15 de julio, pero que las clases presenciales terminan este martes 30 de junio, y los primeros días de julio estarán destinados a actividades administrativas y entrega de documentación escolar.

Tlaxcala se suma a Colima y Yucatán, que concluyeron el ciclo escolar el 25 y 26 de junio, respectivamente.

¿Quiénes sí tienen clases el martes 30 de junio 2026?

Por el contrario, los estados en donde no haya terminado el curso y que no sean la Ciudad de México, las clases continuarán con normalidad.

En este caso, los estados donde sí hay clases son: