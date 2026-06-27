¿Cuándo Suspenden Tu Línea si Tu Número Termina en 4 o 5? Nueva Fecha para Estos Usuarios

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que existe un calendario de fechas límite para realizar la vinculación de líneas telefónicas.

Cuándo hacen registro de líneas telefónicas los número con terminación 4 y 5Se ha dado una prórroga en el registro de telefonía para estos usuarios Foto: Cuartoscuro

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