¿Cuándo Suspenden Tu Línea si Tu Número Termina en 4 o 5? Nueva Fecha para Estos Usuarios
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que existe un calendario de fechas límite para realizar la vinculación de líneas telefónicas.
Se ha dado una prórroga en el registro de telefonía para estos usuarios Foto: Cuartoscuro
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PorRedacción N+
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que hay una prórroga en el registro de líneas telefónicas y ajustó la suspensión a un proceso gradual, dependiendo la terminación de tu número telefónico. ¿Cuándo suspenden tu línea si tu número termina en 4 o 5? En N+ te explicamos.