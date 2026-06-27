Tengo un Tío que No Aparece: Alicia Machado Tras Doble Terremoto en Venezuela

La actriz urgió a la comunidad internacional a informarse y sumarse a las labores de rescate

Ex Miss Universo Alicia Machado. Foto: APEx Miss Universo Alicia Machado. Foto: AP

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Tragedia en Venezuela: Alicia Machado pide ayuda internacional tras devastadores sismos. Su tío está desaparecido y su hermano perdió su hogar. La situación es crítica.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+