Tengo un Tío que No Aparece: Alicia Machado Tras Doble Terremoto en Venezuela

La ex Miss Universo Alicia Machado alzó la voz tras los devastadores terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que golpearon el norte y centro de Venezuela el pasado miércoles 24 de junio de 2026, que dejó mil 430 personas muertas, más de 3 mil 360 heridos y cerca de 50 mil desaparecidos.

Ante las cámaras de un programa de televisión en Miami, la actriz visibilizó la dimensión de la tragedia, asegurando que la situación es "más grave de lo que parece". Por ello, urgió a la comunidad internacional a informarse y sumarse a las labores de rescate a través de la organización Global Empowerment Mission.

Asimismo, lanzó un mensaje especial al país: "Hago un llamado a las organizaciones de rescatistas mexicanos, que son expertos en esto. La situación está fuerte".

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¿Qué le pasó a la familia de la venezolana Alicia Machado?

Durante la entrevista, la ex reina de belleza confesó el impacto directo y traumático que el desastre natural tuvo en sus seres queridos. La revelación más delicada de la actriz fue que uno de sus familiares continúa desaparecido tras los sismos en Venezuela, lo que mantiene en vilo a su entorno.

"Tengo un tío que no aparece. Ayúdenos", suplicó visiblemente afectada al reiterar su llamado de apoyo.

Asimismo, Machado detalló que su hermano mayor perdió su hogar por completo tras el colapso de la estructura. Explicó que fue un momento muy traumático para él, su hija y el resto de la familia, ya que tuvieron que sacarlo casi cargado por las escaleras debido a los daños del inmueble.

Por otro lado, la venezolana compartió que su madre se encontraba de visita en la región afectada cuando ocurrieron los fuertes movimientos telúricos, pero afortunadamente corrió con mejor suerte y logró salir a tiempo de la zona de peligro.

La situación en Venezuela sigue siendo crítica y las próximas horas son clave para la localización de sobrevivientes, motivo por el cual la artista continúa movilizando ayuda internacional.