Ayuda a Venezuela desde México: ¿Dónde Están los Centros de Acopio para Donativos?
Diversas organizaciones, instituciones y miembros de la comunidad venezolana en México habilitaron centros de acopio
Diversas organizaciones, instituciones y miembros de la comunidad venezolana en México habilitaron centros de acopio
Tras los dos terremotos que afectaron a Venezuela, diversas organizaciones, instituciones y miembros de la comunidad venezolana en México habilitaron centros de acopio y canales oficiales para recibir ayuda humanitaria destinada a las personas damnificadas.
La Embajada de Venezuela en México informó que no coordina directamente la recepción de donativos, por lo que invitó a la ciudadanía a acudir únicamente a los centros de acopio y organizaciones que han sido previamente identificados para canalizar la ayuda.
De igual forma, la embajada venezolana puso a disposición de los donadores su sede diplomática ubicada en la calle Schiller 326, en la Ciudad de México, para recibir ayuda en especie.
Si deseas apoyar a las personas afectadas, estos son algunos de los centros de acopio disponibles en la Ciudad de México:
Dirección: Eje Central Lázaro Cárdenas 1014, colonia Independencia, alcaldía Benito Juárez.
Recibe: Víveres e insumos de primera necesidad.
Dirección: Luis Vives 200, colonia Los Morales Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.
Recibe: Ayuda humanitaria para ser enviada a las zonas afectadas.
Dirección: Magistrados 75, Ampliación El Sifón, alcaldía Iztapalapa, C.P. 09180.
Dirección: Lago Alberto 320, Centro Comercial Parques Polanco, colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo.
Además de los centros de acopio físicos, distintas organizaciones nacionales e internacionales reciben aportaciones económicas para apoyar las labores de emergencia.
Entre las opciones disponibles se encuentran:
Cruz Roja Venezolana.
Venezuela-ayuda.com, iniciativa respaldada por la Cámara Venezolana Americana de Comercio.
We Love Foundation, que coordina el envío de ayuda humanitaria.
Cáritas Venezuela, que mantiene campañas permanentes de apoyo a comunidades vulnerables.
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), que coordina la respuesta internacional junto con organismos humanitarios.
Los centros de acopio solicitan principalmente:
Alimentos no perecederos.
Agua embotellada.
Medicamentos e insumos médicos.
Productos de higiene personal.
Pañales para bebés y adultos.
Cobijas.
Ropa limpia y en buen estado.
Alimento para mascotas, cuando sea requerido.
Antes de acudir, es recomendable consultar las redes sociales de cada organización para conocer los artículos prioritarios y los horarios de recepción.
Ante la emergencia, autoridades y organismos humanitarios recomiendan realizar donativos únicamente a instituciones reconocidas o centros de acopio previamente identificados, con el fin de garantizar que la ayuda llegue de manera segura a las comunidades afectadas.
Asimismo, es importante mantenerse atento a los canales oficiales, ya que la lista de centros de acopio y mecanismos de apoyo puede actualizarse conforme avance la atención a la emergencia.
AMP