Ayuda a Venezuela desde México: ¿Dónde Están los Centros de Acopio para Donativos?

Diversas organizaciones, instituciones y miembros de la comunidad venezolana en México habilitaron centros de acopio

Voluntarios trabajan en un centro de acopio de ayuda para las víctimas de los terremotos en Venezuela. Foto: ReutersVoluntarios trabajan en un centro de acopio de ayuda para las víctimas de los terremotos en Venezuela. Foto: Reuters
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