Ayuda a Venezuela desde México: ¿Dónde Están los Centros de Acopio para Donativos?

Tras los dos terremotos que afectaron a Venezuela, diversas organizaciones, instituciones y miembros de la comunidad venezolana en México habilitaron centros de acopio y canales oficiales para recibir ayuda humanitaria destinada a las personas damnificadas.

La Embajada de Venezuela en México informó que no coordina directamente la recepción de donativos, por lo que invitó a la ciudadanía a acudir únicamente a los centros de acopio y organizaciones que han sido previamente identificados para canalizar la ayuda.

De igual forma, la embajada venezolana puso a disposición de los donadores su sede diplomática ubicada en la calle Schiller 326, en la Ciudad de México, para recibir ayuda en especie.

¿Dónde donar para ayudar a Venezuela desde México?

Si deseas apoyar a las personas afectadas, estos son algunos de los centros de acopio disponibles en la Ciudad de México:

Centro de Acopio de la colonia Independencia

Dirección: Eje Central Lázaro Cárdenas 1014, colonia Independencia, alcaldía Benito Juárez.

Recibe: Víveres e insumos de primera necesidad.

Cruz Roja Mexicana

Dirección: Luis Vives 200, colonia Los Morales Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

Recibe: Ayuda humanitaria para ser enviada a las zonas afectadas.

Topos Tlatelolco

Dirección: Magistrados 75, Ampliación El Sifón, alcaldía Iztapalapa, C.P. 09180.

Pasticho Express

Dirección: Lago Alberto 320, Centro Comercial Parques Polanco, colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo.

¿Cómo hacer donativos en línea para Venezuela?

Además de los centros de acopio físicos, distintas organizaciones nacionales e internacionales reciben aportaciones económicas para apoyar las labores de emergencia.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

Cruz Roja Venezolana.

Venezuela-ayuda.com , iniciativa respaldada por la Cámara Venezolana Americana de Comercio.

We Love Foundation , que coordina el envío de ayuda humanitaria.

Cáritas Venezuela , que mantiene campañas permanentes de apoyo a comunidades vulnerables.

Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), que coordina la respuesta internacional junto con organismos humanitarios.

¿Qué artículos se pueden donar?

Los centros de acopio solicitan principalmente:

Alimentos no perecederos.

Agua embotellada.

Medicamentos e insumos médicos.

Productos de higiene personal.

Pañales para bebés y adultos.

Cobijas.

Ropa limpia y en buen estado.

Alimento para mascotas, cuando sea requerido.

Antes de acudir, es recomendable consultar las redes sociales de cada organización para conocer los artículos prioritarios y los horarios de recepción.

Recomiendan verificar que los donativos lleguen a organizaciones oficiales

Ante la emergencia, autoridades y organismos humanitarios recomiendan realizar donativos únicamente a instituciones reconocidas o centros de acopio previamente identificados, con el fin de garantizar que la ayuda llegue de manera segura a las comunidades afectadas.

Asimismo, es importante mantenerse atento a los canales oficiales, ya que la lista de centros de acopio y mecanismos de apoyo puede actualizarse conforme avance la atención a la emergencia.

AMP