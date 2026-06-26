Alfredo 'El Pulpo', Músico Veracruzano Presenta Denuncia por Presunta Filtración de Video Íntimo

El músico veracruzano José Alfredo Sánchez, conocido como 'El Pulpo' presentó una denuncia por la presunta filtración de un video íntimo.

Alfredo 'El Pulpo', Músico Veracruzano Presenta Denuncia por Presunta Filtración de Video ÍntimoFoto: N+

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El músico 'El Pulpo' denuncia la filtración de un video íntimo. La Ley Olimpia podría castigar al culpable con hasta 8 años de prisión. Descubre más sobre el caso.

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