Alfredo 'El Pulpo', Músico Veracruzano Presenta Denuncia por Presunta Filtración de Video Íntimo

La tarde de este viernes 26 de junio, el cantante José Alfredo Sánchez Hernández, mejor conocido como "El Pulpo", informó que interpuso una denuncia penal por invasión a la intimidad y daño psicológico contra quien resulte responsable por la divulgación de un video íntimo extraído de las cámaras de seguridad de su casa.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Presentan Queja Ante CEDH por Falta de Maestros en Secundaria de Pajapan

El abogado Tomás Mundo informó que el pasado sábado seis de junio se presentó una denuncia en la Fiscalía Especializada Contra la Violencia Contra la Mujer y la Trata de Personas. Mencionó que en dicha denuncia se expuso ante el fiscal correspondiente que habían filtrado un video íntimo contra Alfredo.

El 6 de junio presentamos una denuncia en la fiscalía especializada contra la violencia contra la mujer y trata de personas.

Asimismo, indicó que se realizó la aportación de material probatorio de estos hechos. José Alfredo Sánchez Hernández detalló que el video fue publicado en redes el pasado miércoles 12 de mayo, lo que derivó en agresiones y burlas en redes sociales contra el músico denunciante.

A través de las redes sociales he sido objeto de burlas, porque exhiben la intimidad de uno.

Dana, bailarina y quien mencionó estar relacionada de manera laboral con José Alfredo, aparece en el video difundido y asegura que, derivado de estos hechos, fue víctima de críticas, malos comentarios y agresiones que afectaron su salud mental.

Desgraciadamente, sí me afectó psicológicamente esta situación. Desde el día que se subió el video, son críticas, malos comentarios y sí me ha afectado demasiado.

Abogado de 'El Pulpo' menciona que la filtración de videos íntimos se condena dentro de la Ley Olimpia

De acuerdo con lo informado, el abogado señaló que este tipo de acciones caen dentro de la Ley Olimpia, en el artículo 190 del Código Penal del estado de Veracruz, por lo que se están recaudando más pruebas, ya que se está integrando la debida carpeta de investigación 1718/2026 en la Fiscalía Tercera.

Sí, cae dentro de esta famosa Ley Olimpia, artículo 190 del Código Penal del Estado de Veracruz.

El abogado Tomás Mundo indicó que dentro de la Ley Olimpia se estipula que la persona que filtre un video íntimo será acreedora a una sanción que puede ir desde los cuatro a los ocho años de prisión.

Dice que quien filtre un video íntimo se hará acreedor de 4 a 8 años de prisión.

La parte demandante destaca que la policía cibernética de la Fiscalía Especializada es la que se está encargando de hacer las indagaciones contra quien resulte responsable y que se están apoyando en el código hash para saber quién, cómo y dónde subió dicho video.