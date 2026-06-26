Terremotos en Venezuela: ¿Cuánto Puede Vivir una Persona Bajo los Escombros?

Continúa a marchas forzadas la búsqueda de sobrevivientes tras el terremoto doble en Venezuela; ¿cuánto tiempo puede sobrevivir una persona bajo los escombros?

Edificios colapsados en Venezuela¿Cuánto tiempo puede sobrevivir una persona bajo los escombros? Foto: N+

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Venezuela en emergencia tras sismos de 7.2 y 7.5. La búsqueda de sobrevivientes es urgente: las primeras 72 horas son clave. México envía ayuda humanitaria para rescatar vidas.

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