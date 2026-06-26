Terremotos en Venezuela: ¿Cuánto Puede Vivir una Persona Bajo los Escombros?

Venezuela se encuentra en estado de emergencia tras el terremoto doble de magnitudes 7.2 y 7.5. La búsqueda de sobrevivientes continúa a marchas forzadas a punto de cumplirse 48 horas de los sismos. ¿Cuánto puede sobrevivir una persona bajo los escombros?

Hasta el momento, el desastre ha dejado un saldo de 920 muertos y 3 mil 360 heridos.

El estado de La Guaira es la zona más afectada por la catástrofe.

México ha enviado ayuda humanitaria, así como personal para colaborar en las labores de búsqueda.

Trabajan a marchas forzadas en la búsqueda de sobrevivientes

En este momento, miles de venezolanos buscan con desesperación a sus familiares en hospitales, clínicas, morgues y zonas devastadas en el estado La Guaira, en Venezuela. Muchos más piden ayuda para remover los escombros.

Como ha documentado N+, en la ciudad costera muchos de los edificios empiezan a despedir un olor putrefacto.

Los damnificados denuncian que no existe un listado oficial para contabilizar a los desaparecidos. Hasta la tarde del jueves, el gobierno de Delcy Rodríguez contabilizaba 157 desaparecidos, pero no ha actualizado la cifra.

Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta y líder del Congreso, dio a conocer que las muertes ascienden a 920. Hay, además, 3 mil 360 heridos.

La agencia EFE reporta que decenas de personas peregrinan en La Guaira buscando a sus familiares, sin apoyo del régimen chavista. Mileidy Duque, damificada, declaró:

“No hemos recibido noticia alguna ni respuesta de nadie. La verdad es que ha sido bastante duro”.

La ayuda internacional ha comenzado a circular por el país sudamericano. El 25 de junio, por ejemplo, México envió 261 efectivos para colaborar en las labores de búsqueda y rescate. A Venezuela se enviaron:

240 elementos del Ejército

11 de la Fuerza Aérea

10 de la Guardia Nacional, que incluyen médicos, camilleros y enfermeros

18 binomios caninos especialistas en localización de personas atrapadas en estructuras colapsadas.

4.4 toneladas de herramienta, material

y 2.7 toneladas de insumos médicos

Pocas probabilidades de encontrar personas con vida

El contingente de rescatistas chilenos, Nadiomar Polanco, dijo a AFP, que hay “pocas probabilidades de encontrar a personas con vida” en un complejo de edificios fuertemente dañados en La Guaira, la zona más golpeada por los terremotos.

“Desafortunadamente el colapso es total y hay pocas probabilidades de encontrar a personas con vida”, dijo.

En tanto, el gobierno de los Estados Unidos ha aprobado el envío de un Grupo de Trabajo especializado y un Equipo de Respuesta a Desastres para colaborar en las labores y acelerar la entrega de ayuda.

No obstante, el número de víctimas podría subir de forma vertiginosa en los próximos días. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, el número de desaparecidos por los sismos podría ascender a 50 mil.

¿Cuánto tiempo puede sobrevivir una persona bajo los escombros?

Las próximas veinticuatro horas serán críticas para el rescate de sobrevivientes. Expertos concuerdan que la mayoría de los rescates exitosos suelen ocurrir en el primer día después del desastre.

Consultado por el New York Times, Jarone Lee, profesor asociado de la Facultad de Medicina de Harvard, señala que las primeras 72 horas son el margen “dorado” para salvar la mayor cantidad de vidas posible. Por su parte, Iván Barrientos Salas, miembro de Topos Tlatelolco, dijo en entrevista con CNN que las primeras 36 horas son de vital importancia para rescatar al mayor número de personas.

La supervivencia de una persona estará determinada por varios factores, que van desde las condiciones meteorológicas, las heridas que haya recibido durante el derrumbe y la disponibilidad de agua o alimento. Una persona atrapada pero con acceso a agua puede sobrevivir mucho más tiempo.

Cabe recordar que el cuerpo humano puede sobrevivir incluso semanas sin alimento, pero no puede prescindir de la hidratación continua, por lo que este puede ser el factor de mayor importancia. Al respecto, Jarone Lee explicó:

“Las posibilidades de encontrar supervivientes en un edificio derrumbado al cabo de cinco a siete días son escasas, pero no imposibles“.

México, historia de sobreviviencia

El sismo de magnitud 7.1 que golpeó la Ciudad de México en 2017 dejó una historia de sobrevivencia notable: Lucía Zamora quedó atrapada bajo toneladas de escombros del edificio de Álvaro Obregón 286, en la colonia Roma Norte. La mujer fue rescatada 36 horas después del sismo. Fue la última de las 28 personas rescatadas con vida en aquel inmueble.

Otro ejemplo extraordinario ocurrió en el sismo de Haití, en 2010, que cobró la vida de más de 200 mil personas. Un hombre de 31 años fue rescatado en Puerto Príncipe tras 12 días atrapado bajo los escombros. Solo presentó una fractura y deshidratación.

Por desgracia, estos casos no son la norma sino la excepción y después de las primeras 72 horas, las posibilidades de rescatar a personas con vida bajarán de forma drástica. Por ello, a dos días del sismo doble, Venezuela mantiene la esperanza en las horas más difíciles.