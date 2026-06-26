Acosadora de Jungkook de BTS es Condenada a un Año de Prisión Suspendida: ¿Qué Significa?

Una fan brasileña fue condenada por acosar a Jungkook de BTS: visitó su casa 22 veces y tocó el timbre 133 veces. ¿Irá realmente a la cárcel?

acosadora-jungkook-bts-condenada-prisionFoto: GettyImages

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El tribunal surcoreano condena a fan brasileña de Jungkook por acoso extremo. Un año de prisión suspendida tras 22 visitas y 133 timbrazos. ¿Por qué no irá a la cárcel?

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