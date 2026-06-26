Mueren Todos los Integrantes de Banda de Rap-Rock Van Der Dijs Durante Sismos en Venezuela

La tragedia que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio también alcanzó al mundo de la música. Los cuatro integrantes de la banda de rap-rock y nu metal Van Der Dijs perdieron la vida a consecuencia de los devastadores terremotos que afectaron principalmente a Caracas y el estado de La Guaira.

La noticia fue confirmada por el Centro Cultural de Arte Moderno (CCAM) de Caracas, institución donde el grupo había ofrecido una presentación apenas días antes de la tragedia. Tras el anuncio, músicos, promotores culturales y seguidores de la escena alternativa venezolana inundaron las redes sociales con mensajes de condolencias.

Quiénes eran los integrantes de Van Der Dijs

La agrupación estaba conformada por cuatro músicos: Manuel Van Der Dijs, vocalista y uno de los principales impulsores del proyecto; Gabriel Gómez, a cargo de la guitarra; Xander Hernández, bajista; y Abraham Foucault, baterista.

La institución recordó que los cuatro músicos se habían presentado el 19 de junio en la Sala Experimental del recinto como parte del ciclo de conciertos "El Hades". En su comunicado, el CCAM subrayó que en aquella velada quedaron plasmados el talento, la energía y las ganas de los jóvenes artistas de dejar huella en los escenarios.

Una banda emergente con proyección nacional

Formada en 2024, la agrupación ganó rápida notoriedad en la escena underground venezolana al fusionar la crudeza del rap con la energía del metal, y llamó fuertemente la atención en la escena musical tras participar en el prestigioso Festival Nuevas Bandas.

Entre sus canciones más conocidas destacan "15 Minutos", "VENPAKA" y "¿DÓNDE ESTÁN?", producciones que sonaban principalmente entre la comunidad del rock independiente venezolano. Su estilo estaba marcado por guitarras pesadas, influencias del nu metal y letras que conectaban con un público joven.

Antes de la tragedia, el grupo tenía previsto presentarse el 27 de junio en Punto Fijo, estado Falcón, como parte de su agenda de conciertos.

El doble sismo que devastó Venezuela

Los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que se registraron el 24 de junio provocaron el colapso de edificios y dejaron miles de afectados en Caracas y el estado de La Guaira, con al menos 589 personas fallecidas y cerca de 2,980 heridos confirmados hasta ese momento. Las autoridades continúan con las labores de búsqueda y rescate entre los escombros mientras el balance de víctimas sigue actualizándose.