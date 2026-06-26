Mueren Todos los Integrantes de Banda de Rap-Rock Van Der Dijs Durante Sismos en Venezuela

Los cuatro músicos de Van Der Dijs, Manuel, Gabriel, Xander y Abraham, perdieron la vida durante los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que devastaron Venezuela el 24 de junio de 2026.

van-der-dijs-banda-venezolana-muere-sismos-venezuelaFoto: Instagram CCAM Venezuela

Destacado

Tragedia en Venezuela: los integrantes de Van Der Dijs, banda de rap-rock, fallecen en los sismos del 24 de junio. Conoce su legado musical y el impacto en la escena alternativa.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+