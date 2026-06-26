Tiempo de Vida de Líneas Sin Registro: ¿Cuántas Horas Permanecen con Servicio antes de Bloqueo?

La CRT anunció un nuevo calendario escalonado para el registro de líneas telefónicas y aclaró que el bloqueo no será inmediato

Usuarios de telefonía móvil. Foto: CuartoscuroUsuarios de telefonía móvil. Foto: Cuartoscuro
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