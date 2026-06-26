Tiempo de Vida de Líneas Sin Registro: ¿Cuántas Horas Permanecen con Servicio antes de Bloqueo?
La CRT anunció un nuevo calendario escalonado para el registro de líneas telefónicas y aclaró que el bloqueo no será inmediato
La CRT anunció un nuevo calendario escalonado para el registro de líneas telefónicas y aclaró que el bloqueo no será inmediato
Si todavía no registras tu línea celular, es importante conocer cuánto tiempo seguirá funcionando después de que venza la fecha límite asignada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).
La autoridad anunció un nuevo calendario escalonado para el registro de líneas telefónicas y aclaró que el bloqueo no será inmediato, sino que existe un periodo específico antes de que las compañías suspendan el servicio.
De acuerdo con la CRT, una vez que vence la fecha límite correspondiente al último dígito de tu número telefónico, las empresas de telefonía tendrán un plazo de hasta 72 horas para suspender la línea que no haya sido registrada.
Es decir, si no realizas el trámite antes de la fecha que te corresponde, tu línea todavía podría permanecer activa durante un máximo de tres días antes de que se aplique el bloqueo.
Tras la suspensión:
No podrás realizar ni recibir llamadas normales.
No tendrás acceso a mensajes SMS.
Se desactivarán los datos móviles.
Solo permanecerán disponibles las llamadas a números de emergencia, servicios de atención ciudadana y al centro de atención de tu operador.
La CRT indicó que el servicio será restablecido una vez que la línea quede debidamente vinculada a una persona física o moral.
La fecha depende del último número de tu celular:
Terminación 0: 15 de agosto
Terminación 1: 31 de agosto
Terminación 2: 15 de septiembre
Terminación 3: 30 de septiembre
Terminación 4: 15 de octubre
Terminación 5: 31 de octubre
Terminación 6: 15 de noviembre
Terminación 7: 30 de noviembre
Terminación 8: 15 de diciembre
Terminación 9: 31 de diciembre
Después de cada una de estas fechas comenzará a correr el plazo de hasta 72 horas para la suspensión de las líneas que continúen sin registro.
La CRT recordó que el registro puede realizarse directamente con la compañía telefónica correspondiente, ya sea en línea o en un centro de atención autorizado.
El trámite consiste en vincular la línea con la identidad de su titular y debe completarse antes de la fecha límite asignada para evitar la suspensión del servicio.
La autoridad explicó que el objetivo es dar tiempo a los operadores para aplicar la suspensión de manera ordenada una vez concluido cada periodo del calendario. Así, el bloqueo no ocurre exactamente al minuto en que vence la fecha límite, sino dentro de las siguientes 72 horas.
Por ello, esperar esos tres días no representa una prórroga adicional, ya que la línea sigue siendo susceptible de suspensión en cualquier momento dentro de ese plazo.
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