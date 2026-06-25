Muere Hombre tras Ser Golpeado con un Tubo en Cantina de Allende
Un hombre murió luego de ser golpeado con un tubo durante una riña en una cantina de Allende.
Foto: N+
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Impactante tragedia en Allende: Erick López muere tras ser golpeado con un tubo en una cantina. La Fiscalía investiga el caso como homicidio. Conoce más detalles.
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PorRedacción N+
Un hombre de 41 años identificado como ErickLópez, murió luego de estar internado en el Hospital General Dr. Salvador Chavarría en Piedras Negras tras ser agredido con un tubo.
Los hechos ocurrieron el 21 de junio en una cantina del municipio de Allende, Coahuila, cuando se dio una riña entre el occiso y una persona de nombre, JuanArmando "N".
La víctima fue agredida en la cabeza y en diferentes partes del cuerpo con un tubo, por lo que fue internado en un hospital de Allende, pero su salud se agravó y fue trasladado a Piedras Negras, para que recibiera atención médica, donde este miércoles 24 de junio, se dio a conocer el fallecimiento de la persona a consecuencia de las lesiones.
Se dio a conocer que el presunto responsable fue detenido y consignado ante el Ministerio Público por lesiones graves, al ser judicializado en su audiencia, el juez otorgó el beneficio de llevar a cabo su proceso en libertad, con presentación periódica.
Sin embargo, tras el fallecimiento del lesionado, la Fiscalía General de Justicia abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio.
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