Muere Hombre tras Ser Golpeado con un Tubo en Cantina de Allende

Un hombre murió luego de ser golpeado con un tubo durante una riña en una cantina de Allende.

Muere Hombre tras Ser Golpeado con un Tubo en Cantina de AllendeFoto: N+

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Impactante tragedia en Allende: Erick López muere tras ser golpeado con un tubo en una cantina. La Fiscalía investiga el caso como homicidio. Conoce más detalles.

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