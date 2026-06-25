Muere Hombre tras Ser Golpeado con un Tubo en Cantina de Allende

Un hombre de 41 años identificado como Erick López, murió luego de estar internado en el Hospital General Dr. Salvador Chavarría en Piedras Negras tras ser agredido con un tubo.

Los hechos ocurrieron el 21 de junio en una cantina del municipio de Allende, Coahuila, cuando se dio una riña entre el occiso y una persona de nombre, Juan Armando "N".

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La víctima fue agredida en la cabeza y en diferentes partes del cuerpo con un tubo, por lo que fue internado en un hospital de Allende, pero su salud se agravó y fue trasladado a Piedras Negras, para que recibiera atención médica, donde este miércoles 24 de junio, se dio a conocer el fallecimiento de la persona a consecuencia de las lesiones.

Se dio a conocer que el presunto responsable fue detenido y consignado ante el Ministerio Público por lesiones graves, al ser judicializado en su audiencia, el juez otorgó el beneficio de llevar a cabo su proceso en libertad, con presentación periódica.

Sin embargo, tras el fallecimiento del lesionado, la Fiscalía General de Justicia abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio.

Menor y mujer resultan heridos durante riña en Saltillo

Una mujer de 30 años y un adolescente de 13 resultaron lesionados con arma blanca durante una riña ocurrida en un sector de la colonia María de León, en Saltillo. Ambos sufrieron heridas en las piernas y fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja, quienes los trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

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Según los reportes, el conflicto se habría originado por una discusión relacionada con una bocina y unas memorias USB. Tras el ataque, vecinos solicitaron apoyo al sistema de emergencias.