Detienen a Adolescente por Atacar con Navaja a Padre y su Hijo en Piedras Negras

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través del Ministerio Público, integra una carpeta de investigación en contra de un adolescente señalado como presunto responsable de lesionar a un padre y su hijo, un menor de edad, durante un incidente registrado en la colonia Villa Real, en Piedras Negras.

De acuerdo con las primeras indagatorias, los hechos dejaron a ambas víctimas con diversas lesiones, por lo que recibieron atención médica inmeditada.

Afortunadamente, autoridades confirmaron que tanto el menor como su padre ya fueron reportados fuera de peligro luego de ser atacados con una navaja.

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Mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del caso, el adolescente señalado como responsable, permanece detenido y a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica conforme a lo establecido en el sistema de justicia para adolescentes.

La Fiscalía mantiene abiertas las diligencias correspondientes para recabar pruebas y testimonios que permitan el esclarecimiento total de los hechos.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Fue el 23 de junio cuando un hombre de 38 años y su hijo de 15 resultaron lesionados con arma blanca tras una agresión ocurrida en un domicilio de la colonia Villa Real.

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Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarles los primeros auxilios y posteriormente los trasladaron al Hospital General Doctor Salvador Chavarría, donde recibieron atención médica.

De acuerdo con los reportes, dos adolescentes llegaron al domicilio buscando al menor y, al salir, presuntamente lo atacaron con una navaja. Su padre intervino para defenderlo, pero también fue herido.