Detienen a Adolescente por Atacar con Navaja a Padre y su Hijo en Piedras Negras

Autoridades detuvieron a un adolescente señalado por presuntamente atacar con una navaja a un padre y su hijo en Piedras Negras

Detienen a Adolescente por Atacar con Navaja a Padre y su Hijo en Piedras NegrasFoto: N+

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Un adolescente en Piedras Negras es acusado de atacar con navaja a un padre y su hijo. Las víctimas están estables. Las investigaciones siguen en curso.

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