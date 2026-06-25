Mujer Sufre Accidente Vial tras Presuntamente Ser Acosada en Torreón

Una madre se vio involucrada en un accidente luego de ser presuntamente acosada y perseguida por un conductor en Torreón.

Mujer Sufre Accidente Vial tras Presuntamente Ser Acosada en TorreónFoto: N+

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Impactante accidente en Torreón: Madre y sus hijas sufren choque tras ser perseguidas por un conductor. La mujer denuncia acoso y exige justicia. Más detalles aquí.

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Madre e hijas sufren accidente tras acoso en Torreón