Mujer Sufre Accidente Vial tras Presuntamente Ser Acosada en Torreón

Una mujer terminó involucrada en un accidente vial la mañana de este 24 de junio sobre el bulevar Independencia en Torreón, luego de ser presuntamente acosada por otro conductor mientras circulaba con sus tres hijas menores, entre ellas una bebé en brazos.

De acuerdo con su testimonio, los hechos comenzaron en el cruce del periférico y el bulevar Independencia, donde el conductor de una camioneta empezó a seguirla. Durante el trayecto por varias calles, el hombre le realizó señas obscenas y le gritó insultos desde su vehículo.

La persecución derivó en un percance vial sobre el bulevar Independencia. Otro de los conductores involucrados en el choque confirmó la versión de la mujer y respaldó su declaración ante las autoridades.

La afectada informó que acudirá a la Fiscalía General del Estado de Coahuila para interponer una denuncia formal por presunto acoso y amenazas. Además, exigió que se investigue el caso y se sancione al responsable, pues aseguró que temió por su integridad y la de sus hijas durante el trayecto.

Menor sufre traumatismo craneoencefálico al ser atropellado por camioneta en Torreón

Un menor de 3 años permanece hospitalizado en estado grave luego de ser atropellado por una camioneta en la colonia División del Norte, en Torreón. El accidente ocurrió cuando el niño salió de manera repentina a la calle mientras se encontraba cerca de su domicilio.

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Tras el percance, sus familiares lo trasladaron al Hospital General de Zona No. 16 del IMSS, donde recibió atención médica especializada debido a la gravedad de las lesiones. La Fiscalía General del Estado de Coahuila inició las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el accidente.