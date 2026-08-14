Accidentes

Muere Conductor de Automóvil por Choque Frontal contra una Camioneta en Tlaxcala

Los tripulantes de la camioneta que transportaba tambos de plástico se dieron a la fuga y dejaron abandonada la unidad.

La víctima terminó prensada en el asiento del conductor.La víctima terminó prensada en el asiento del conductor. Foto: Facebook Transición.Mx

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Tragedia en carretera de Tlaxcala: La camioneta involucrada en el accidente fue abandonada por sus ocupantes.

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