Muere Conductor de Automóvil por Choque Frontal contra una Camioneta en Tlaxcala

Un aparatoso accidente vial dejó una persona sin vida este viernes 14 de agosto en la carretera San José Xicohténcatl-Huamantla, en Tlaxcala.

El percance entre una camioneta que transportaba tambos y un automóvil particular color rojo, ocurrió a la altura de Rancho Atenco en Altzayanca, donde la movilización de los cuerpos de emergencia obligó al cierre de la circulación en ambos sentidos.

Choque frontal en carretera de Tlaxcala deja como saldo un muerto

El conductor del vehículo compacto perdió la vida prensado. Al lugar arribaron policías estatales y municipales, quienes acordonaron la zona para preservar la escena.

Los ocupantes de la camioneta de carga se dieron a la fuga. Foto: Facebook Transición.Mx

Posteriormente, personal del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (INCIFO) realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver.

Las autoridades investigarán las circunstancias en las que ocurrió el accidente. Cabe resaltar que los tripulantes de la camioneta se dieron a la fuga dejando abandonada la unidad.

Con información de Genaro Zepeda

JAPR