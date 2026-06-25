Confirman Muerte de Dos Menores por Picadura de Garrapata en La Laguna de Durango

El responsable del programa de zoonosis en Durango, confirmó la muerte de dos menores debido a la picadura de una garrapata en La Laguna.

Confirman Muerte de Dos Menores por Picadura de Garrapata en La Laguna de Durango.jpgFoto: N+

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Tragedia en La Laguna: dos menores fallecen por picadura de garrapata. Autoridades confirman rickettsia y llaman a la prevención. ¿Conoces los síntomas?

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