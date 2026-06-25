Confirman Muerte de Dos Menores por Picadura de Garrapata en La Laguna de Durango

El doctor Édgar Urbina, responsable del programa de zoonosis en Durango, confirmó que las muertes en La Laguna de Durango, de dos menores de edad, fueron a causa de la picadura de una garrapta.

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Detalló que luego de realizar los análisis correspondientes se confirmó que las menores habrían contraído rickettsia. De esta manera se hizo el llamado a la población que en caso de presentar algún síntoma de esta enfermedad, acudir de manera inmediata a atención médica, ya que la enfermedad avanza de manera rápida.

Comentó que el año pasado hubo 13 casos positivos y afirmó que la enfermedad ha ido a la baja en lo que va del presente año.

¿Cuáles son los síntomas de la rickettsia?

Entre los síntomas más frecuentes de la rickettsia se encuentran la fiebre, dolor de cabeza, erupciones en la piel, dolor muscular, náuseas, vómito, diarrea y molestias abdominales.

Como parte de las medidas preventivas, se recomienda mantener limpias las viviendas, fumigar periódicamente, evitar la acumulación de madera y revisar con frecuencia a las mascotas, además de llevarlas al veterinario y bañarlas de forma regular para disminuir el riesgo de contagio.