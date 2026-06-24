Trabajador Lesionado tras Caer y Golpearse la Cabeza en Torreón

Un trabajador resultó lesionado luego de sufrir una caída mientras realizaba maniobras con la cuerda de un tráiler en la zona de Caleras, al sur de Torreón.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Hombre Sufre Herida en la Cabeza Durante Accidente Laboral en Torreón

El accidente ocurrió sobre la avenida Quinta, en la colonia Braulio Fernández, donde paramédicos de la Cruz Roja atendieron a Andrés Macías, de 57 años, quien tropezó al jalar una cuerda y cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el cordón de la banqueta.

Debido a la lesión, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Elementos de la Policía Municipal también acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos.

Trabajador cae de un andamio y resulta lesionado en Torreón

El pasado 6 de mayo, un trabajador de 40 años resultó lesionado tras caer de un andamio mientras laboraba en una construcción ubicada sobre el bulevar Centenario en Torreón. Debido a las lesiones que sufrió al impactarse contra el suelo.

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De acuerdo con los primeros reportes, el hombre no utilizaba el equipo de seguridad al momento del accidente, lo que le provocó lesiones principalmente en el rostro.