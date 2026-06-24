Trabajador Lesionado tras Caer y Golpearse la Cabeza en Torreón
Un trabajador de 57 años resultó lesionado tras caer y golpearse la cabeza al sur de Torreón.
Foto: N+
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Impactante accidente en Torreón: un trabajador de 57 años se golpea la cabeza tras caer mientras maniobraba con un tráiler. Fue trasladado al hospital. Descubre más sobre este incidente.
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PorRedacción N+
Un trabajador resultó lesionado luego de sufrir una caída mientras realizaba maniobras con la cuerda de un tráiler en la zonadeCaleras, al sur de Torreón.
El accidente ocurrió sobre la avenidaQuinta, en la coloniaBraulioFernández, donde paramédicos de la Cruz Roja atendieron a Andrés Macías, de 57 años, quien tropezó al jalar una cuerda y cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el cordón de la banqueta.
Debido a la lesión, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Elementos de la Policía Municipal también acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos.
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