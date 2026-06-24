Trabajador Lesionado tras Caer y Golpearse la Cabeza en Torreón

Un trabajador de 57 años resultó lesionado tras caer y golpearse la cabeza al sur de Torreón.

Trabajador Lesionado tras Caer y Golpearse la Cabeza en TorreónFoto: N+

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Impactante accidente en Torreón: un trabajador de 57 años se golpea la cabeza tras caer mientras maniobraba con un tráiler. Fue trasladado al hospital. Descubre más sobre este incidente.

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Trabajador de Torreón sufre caída y golpe en la cabeza