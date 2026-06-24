Autoridades Sanitarias Analizan Dos Muertes de Menores por Posible Rickettsia en La Laguna

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 2, Pedro Antonio Facio, confirmó la muerte de dos menores por posible rickettsia en La Laguna de Durango.

Detalló que estas dos defunciones se registraron en el Instituto Mexicano del Seguro Social y corresponden a dos niñas de 4 y 9 años de edad.

Comentó que como Secretaría de Salud, les corresponde realizar las acciones epidemiológicas y hacer el cerco sanitario en los lugares donde se presentaron las picaduras de garrapata, en distintas zonas de Gómez Palacio.

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Resaltó que como parte del protocolo, será mediante un análisis de laboratorio que se pueda confirmar que efectivamente las defunciones se deben a la picadura de una garrapata.

Añadió que estadísticamente en lo que va del 2026, se tienen confirmadas tres muertes a causa de la rickettsia.

¿Cuándo se registró la primera muerte?

Una menor de 9 años falleció durante la madrugada del 21 de junio en Gómez Palacio, luego de permanecer hospitalizada tras presentar un cuadro de fiebre que se agravó en el transcurso de varios días. La niña había recibido atención médica inicial en un consultorio particular, pero al no mostrar mejoría fue trasladada a la clínica 46 del IMSS.

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De acuerdo con el reporte, la menor perdió la vida horas después de su ingreso al hospital. Personal médico señaló como probable causa del fallecimiento la rickettsia, enfermedad asociada a la picadura de garrapata, por lo que el Ministerio Público ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente.