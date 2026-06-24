Autoridades Sanitarias Analizan Dos Muertes de Menores por Posible Rickettsia en La Laguna

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 2 investiga la muerte de dos menores por posible rickettsia en La Laguna de Durango.

Autoridades Sanitarias Analizan Dos Muertes de Menores por Posible Rickettsia en La LagunaFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Alarma en Gómez Palacio: dos niñas mueren por posible rickettsia. La Secretaría de Salud investiga y refuerza acciones epidemiológicas. Descubre más sobre esta situación.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+