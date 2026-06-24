Camión de Ruta Atropella a Ciclista en Centro de Torreón

Un camión de la ruta Dalias Directo atropelló a un ciclista de 44 años en el centro de la ciudad de Torreón.

Camión de Ruta Atropella a Ciclista en Centro de TorreónFoto: N+

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Un ciclista fue atropellado por un camión en el centro de Torreón y el conductor se dio a la fuga. El ciclista, de 44 años, fue trasladado al hospital. ¿Quién es el responsable?

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