Camión de Ruta Atropella a Ciclista en Centro de Torreón

Un ciclista de 44 años fue atropellado por un camión de la ruta Dalias Directo sobre la calle Múzquiz, a la altura de la avenida Allende, en el centro de Torreón.

Sergio Daniel Huerta, de 44 años, circulaba en su bicicleta con dirección al sur sobre la calle Múzquiz y, al incorporarse hacia su izquierda, se impactó contra el camión, que transitaba en el mismo sentido.

Tras el accidente, el conductor de la unidad continuó su marcha, dejando al ciclista tendido sobre el pavimento con un esguince en el tobillo.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al lesionado y lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica. De acuerdo con los primeros peritajes, el ciclista habría sido el presunto responsable del incidente.

Pareja en motocicleta resulta lesionada tras ser atropellada en Torreón

El 18 de junio, dos personas que viajaban a bordo de una motocicleta resultaron lesionadas tras ser atropelladas en la colonia San Agustín de Torreón.

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Carlos Rodríguez conducía la motocicleta en compañía de su pareja sobre la calzada Julio Verne, sin embargo, a la altura de la calle Libertadores de América, un vehículo les cortó la circulación al intentar dar vuelta a la derecha y terminó atropellándolos.

La pareja quedó tendida sobre el pavimento y fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja, quienes los trasladaron a un hospital debido a las lesiones de consideración que presentaban.

El conductor del vehículo fue puesto a disposición de las autoridades, mientras que la Policía Estatal se encargó de tomar conocimiento del accidente.