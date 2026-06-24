Sujetos Atacan con Navaja a Padre y su Hijo en Coahuila
Sujetos atacaron con una navaja a un padre y su hijo en la colonia Villa Real.
Foto: N+
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Impactante ataque en Villa Real: padre e hijo heridos con navaja. Los agresores huyeron antes de la llegada de las autoridades. Conoce más detalles.
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PorRedacción N+
Un hombre y su hijo adolescente resultaron lesionados con armablanca durante una agresión registrada en la coloniaVillaReal en PiedrasNegras.
El reporte movilizó a paramédicos de Cruz Roja hasta un domicilio ubicado sobre la calle Infante Alfonso de Portugal, donde se informó que dos presentaban heridas en diferentes partes del cuerpo.
Los lesionados fueron identificados como Clemente Flores de 38 años y su hijo de 15 años, cuya identidad fue reservada al tratarse de un menor de edad.
Ambos fueron atendidos en el lugar y posteriormente trasladados al Hospital General Doctor Salvador Chavarría para recibir atención médica.
De acuerdo con la versión inicial, dos adolescentes habrían llegado al domicilio buscando al menor. Al salir, presuntamente fue agredido con una navaja, por lo que su padre intervino y también resultó herido.
Los presuntos agresores se retiraron dellugar antes de la llegada de las autoridades, por lo que no se reportaron personas detenidas.
Agresión con arma blanca deja dos lesionados en Saltillo
Una mujer de 30 años y un adolescente de 13 resultaronlesionados tras una riña registrada en la coloniaMaríadeLeón, en Saltillo. De acuerdo con los reportes, ambos fueron atacados con un arma blanca durante el conflicto.