Sujetos Atacan con Navaja a Padre y su Hijo en Coahuila

Sujetos atacaron con una navaja a un padre y su hijo en la colonia Villa Real.

Sujetos Atacan con Navaja a Padre y su Hijo en CoahuilaFoto: N+

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Impactante ataque en Villa Real: padre e hijo heridos con navaja. Los agresores huyeron antes de la llegada de las autoridades. Conoce más detalles.

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