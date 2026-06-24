Sujetos Atacan con Navaja a Padre y su Hijo en Coahuila

Un hombre y su hijo adolescente resultaron lesionados con arma blanca durante una agresión registrada en la colonia Villa Real en Piedras Negras.

El reporte movilizó a paramédicos de Cruz Roja hasta un domicilio ubicado sobre la calle Infante Alfonso de Portugal, donde se informó que dos presentaban heridas en diferentes partes del cuerpo.

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Los lesionados fueron identificados como Clemente Flores de 38 años y su hijo de 15 años, cuya identidad fue reservada al tratarse de un menor de edad.

Ambos fueron atendidos en el lugar y posteriormente trasladados al Hospital General Doctor Salvador Chavarría para recibir atención médica.

De acuerdo con la versión inicial, dos adolescentes habrían llegado al domicilio buscando al menor. Al salir, presuntamente fue agredido con una navaja, por lo que su padre intervino y también resultó herido.

Los presuntos agresores se retiraron del lugar antes de la llegada de las autoridades, por lo que no se reportaron personas detenidas.

Agresión con arma blanca deja dos lesionados en Saltillo

Una mujer de 30 años y un adolescente de 13 resultaron lesionados tras una riña registrada en la colonia María de León, en Saltillo. De acuerdo con los reportes, ambos fueron atacados con un arma blanca durante el conflicto.

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Tras el reporte de vecinos que escucharon los gritos de auxilio, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención a las víctimas y posteriormente las trasladaron a un hospital.