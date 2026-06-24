Motociclista Resulta Gravemente Herido al Chocar Contra Ciclista en Gómez Palacio

Un motociclista resultó gravemente lesionado tras un accidente vial registrado sobre el bulevar Emiliano Zapata, en la ciudad de Gómez Palacio, Durango.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una motocicleta que circulaba con dirección al bulevar México impactó por alcance a un ciclista, quien también sufrió algunos golpes y raspones.

El motociclista no fue identificado por las autoridades, ya que tras la caída quedó inconsciente y presentó convulsiones en un par de ocasiones. Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron al Hospital General. Además, se informó que no portaba ninguna identificación.

El ciclista también recibió atención prehospitalaria y fue trasladado a un hospital para su valoración médica. Agentes de Vialidad, peritos y elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes.

Muere joven en accidente de motocicleta en Lerdo

La noche del 11 de junio, un joven de 18 años perdió la vida luego de sufrir un accidente en motocicleta sobre la carretera que comunica al ejido La Luz con la comunidad de La Mina, en el municipio de Lerdo

De acuerdo con los reportes, el conductor perdió el control de la unidad al tomar una curva y terminó impactándose contra una cerca de alambre.

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Autoridades ministeriales realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.