Motociclista Resulta Gravemente Herido al Chocar Contra Ciclista en Gómez Palacio

Un motociclista resultó gravemente herido luego de chocar contra un ciclista en el bulevar Emiliano Zapata.

Motociclista Resulta Gravemente Herido al Chocar Contra Ciclista en Gómez Palacio.jpgFoto: N+

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Impactante accidente en Gómez Palacio: motociclista gravemente herido tras chocar con ciclista en el bulevar Emiliano Zapata. Ambos fueron hospitalizados. Detalles del incidente.

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