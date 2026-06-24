Autoridades Llaman a Extremar Precauciones Ante Altas Temperaturas en Coahuila

Ante las altas temperaturas que continúan afectando a la región Norte de Coahuila, las autoridades de Protección Civil hicieron un llamado para extremar precauciones y evitar la exposición prolongada al sol, con el objetivo de prevenir casos de golpe de calor.

Francisco Contreras, coordinador regional de Protección Civil en la región Norte, confirmó que en días recientes se registró el fallecimiento de un trabajador de un rancho en el municipio de Zaragoza, presuntamente a consecuencia de un golpe de calor.

El funcionario señaló que las elevadas temperaturas representan un riesgo considerable para las personas que realizan actividades al aire libre, especialmente trabajadores del campo, de la construcción y quienes permanecen expuestos durante largos periodos bajo los rayos solares.

Por ello, recomendó mantenerse hidratados, evitar actividades físicas intensas entre las 11:00 horas y 17:00 horas, utilizar ropa ligera de colores claros y buscar lugares frescos o con sombra.

Así mismo, exhortó a la ciudadanía a estar atenta a síntomas como mareo, dolor de cabeza, náuseas, debilidad, confusión o pérdida del conocimiento, ya que podrían ser señales de un golpe de calor que requiere atención médica inmediata.

Llaman a trabajadores del campo y deportistas a protegerse del calor en Coahuila

Debido a las altas temperaturas que se registran en el estado de Coahuila, autoridades de salud recordaron a la población que los centros de salud cuentan con sueros y atención médica para personas que, por cuestiones laborales, deportivas o actividades al aire libre, se exponen por periodos prolongados al calor extremo.

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La recomendación está dirigida principalmente a trabajadores de la construcción, personal que realiza labores en el campo, deportistas y ciudadanos que permanecen varias horas bajo los rayos del sol, ya que son los sectores con mayor riesgo de sufrir deshidratación o afectaciones relaciones con las altas temperaturas.