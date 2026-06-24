Autoridades Llaman a Extremar Precauciones Ante Altas Temperaturas en Coahuila

Autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones para evitar golpes de calor ante las altas temperaturas que se registran en Coahuila

Autoridades Llaman a Extremar Precauciones Ante Altas Temperaturas en CoahuilaFoto: N+

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¡Atención Coahuila! Altas temperaturas ponen en riesgo a trabajadores al aire libre. Protección Civil recomienda extremar precauciones para evitar golpes de calor. Infórmate y cuida tu salud.

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