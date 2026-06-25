Un niño de tres años permanece internado en estado grave luego de ser arrollado por una camioneta el domingo 21 de junio en la colonia División del Norte en Torreón.

Noticia relacionada: Niño de 3 Años es Arrollado por Camioneta en Torreón; Se Encuentra Grave

De acuerdo con los reportes, el menor jugaba cerca de su domicilio cuando salió de forma imprevista a la calle y fue impactado por un vehículo que circulaba por la zona. Tras el golpe, quedó tendido sobre el pavimento con traumatismo craneoencefálico.

Familiares lo trasladaron de inmediato al área de urgencias del Hospital General de Zona No.16 del Instituto Mexicano del Seguro Social, el personal médico lo ingresó debido a la seriedad de las lesiones y su estado de salud fue catalogado como reservado.

Al menor se le practicaron diversos estudios ya que presenta una lesión en el cráneo que pone en riesgo su vida y continúa hospitalizado.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) acudieron al hospital para entrevistarse con los familiares y recabar información que permita esclarecer como ocurrió el accidente.

Accidente vial deja cuatro menores con crisis nerviosa en Torreón

Un fuerte accidente se registró la mañana de este 24 de junio en el cruce de la calle Comonfort y avenida Victoria, en Torreón, dejando como saldo una crisis nerviosa en cuatro menores de edad.

Los hechos ocurrieron cuando una camioneta que transportaba a niños menores de seis años, acompañados por sus maestras, se dirigía a un punto de recreación de la ciudad. En ese momento, la unidad fue impactada por un taxi, lo que provocó que la camioneta quedara en sentido contrario tras el fuerte golpe.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Cuatro Niños Sufren Crisis Nerviosa Durante Accidente Vial en Torreón

Debido a que se trata de un cruce semaforizado y ambos conductores aseguraron haber tenido la luz verde, fueron puestos a disposición del juez calificador. Será mediante el análisis de las cámaras de seguridad del sector que se determine la responsabilidad de cada uno.