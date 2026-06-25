Niño de 3 Años Permanece Grave Luego de Ser Arrollado por Camioneta en Torreón

Un niño de tres años permanece en estado grave luego de ser arrollado por una camioneta en la colonia División del Norte

Niño de 3 Años Permanece Grave Luego de Ser Arrollado por Camioneta en Torreón.jpgFoto: N+

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Un niño de 3 años está grave tras ser arrollado por una camioneta en Torreón. Sufrió traumatismo craneoencefálico y su estado es reservado. Conoce más sobre este trágico accidente.

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