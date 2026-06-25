Conductora Choca Contra Poste de Luz en Bulevar la Nogalera en Torreón

Una conductora chocó contra un poste de luz luego de que un camión le cerrara el paso en Torreón

Conductora Choca Contra Poste de Luz en Bulevar la Nogalera en TorreónFoto: N+

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Un camión cierra el paso a una conductora en el bulevar La Nogalera, provocando un choque contra un poste de luz. El vehículo quedó destrozado, pero sin heridos graves. Más detalles aquí.

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