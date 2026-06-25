Conductora Choca Contra Poste de Luz en Bulevar la Nogalera en Torreón

La tarde de este miércoles 24 de junio se registró un fuerte accidente vial sobre el bulevar La Nogalera en , el cual dejó severos daños materiales.Se trató de un vehículo, conducido por Sarahí, que terminó impactado contra un poste de energía eléctrica.

De acuerdo con la conductora, un camión le cerró el paso, lo que provocó que perdiera el control del volante y se estrellara contra el poste. El vehículo quedó destrozado de la parte frontal, mientras que el poste resultó ladeado y con daños de consideración.

Pese a lo aparatoso del accidente, la conductora no presentó lesiones de gravedad.

Mujer choca contra poste y deja sin luz a casas y comercios en Ramos Arizpe

El 16 de junio, una mujer de 50 años de edad chocó el vehículo deportivo que conducía contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Los hechos ocurrieron sobre el bulevar Salto del Agua, a la altura de los fraccionamientos Arbórea y Quinta Manantiales en la ciudad de Ramos Aripze.

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Trascendió que Sanjuana perdió el control de la unidad debido al pavimento mojado y terminó impactándose contra el poste, lo que dejó sin energía eléctrica a viviendas y comercios de la zona.

Elementos de la Policía Municipal de Ramos Arizpe tomaron conocimiento del accidente, mientras que paramédicos de Protección Civil y Bomberos brindaron atención a la conductora. Por su parte, personal de la CFE realizó las labores para restablecer el suministro de energía eléctrica y retirar el poste dañado.