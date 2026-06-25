¿Tu Número Celular Termina en 0 o 1? Fecha Límite para Registrar tu Línea y No Perder Servicios

En caso de que tu número termine en 1o 0, debes registrarlos antes de la fecha límite para que no pierdas los servicios

Una pareja en el parqueUna pareja observa un celular mientras están en las bancas de la Alameda Central, en CDMX. Foto: Cuartoscuro
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