¿Tu Número Celular Termina en 0 o 1? Fecha Límite para Registrar tu Línea y No Perder Servicios
En caso de que tu número termine en 1o 0, debes registrarlos antes de la fecha límite para que no pierdas los servicios
En caso de que tu número termine en 1o 0, debes registrarlos antes de la fecha límite para que no pierdas los servicios
En México, es necesario registrar tu línea para no perder los servicios de comunicación, en N+ te contamos cuál es la fecha límite para hacer el proceso en caso de que tu número termine en 0 o 1.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que existe un calendario de fechas límite para realizar la vinculación de líneas telefónicas, proceso que se aplica de acuerdo con el último dígito del número celular.
La medida forma parte de una estrategia para que cada línea esté asociada a una persona identificada, con el objetivo de reducir el uso anónimo de teléfonos en actividades ilícitas como fraudes o extorsiones.
De acuerdo con el calendario establecido por la CRT, los usuarios deberán realizar el trámite dentro del periodo que corresponde al último dígito de su número telefónico. Las fechas son las siguientes:
Líneas cuyo número termina en 0: fecha límite 15 de agosto de 2026.
Líneas cuyo número termina en 1: fecha límite 31 de agosto de 2026.
Las autoridades señalaron que las líneas de prepago que aún no han sido vinculadas deberán completar el proceso ante su compañía telefónica antes de que concluya el plazo asignado.
Una vez que venza la fecha correspondiente a cada terminación, las empresas de telefonía suspenderán los servicios de las líneas que no hayan sido registradas dentro de las siguientes 72 horas.
Las llamadas convencionales, mensajes de texto y el acceso a internet móvil permanecerán bloqueados hasta que la línea sea vínculada.
Durante la suspensión, los usuarios únicamente podrán:
Realizar llamadas a números de emergencia.
Comunicarse con servicios de atención ciudadana.
Contactar a su compañía telefónica.
Recibir alertas sísmicas y otros avisos de protección civil.
FBPT