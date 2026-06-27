Vuelca y Explota Pipa con Gas LP sobre la Carretera México-Veracruz Dirección Texcoco

El fuego fue controlado, aunque continúan las labores de enfriamiento para eliminar riesgos

Vuelca y Explota Pipa con Gas LP sobre la Carretera México-Veracruz. Foto: Gobierno de EdomexVuelca y Explota Pipa con Gas LP sobre la Carretera México-Veracruz. Foto: Gobierno de Edomex

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Una pipa de gas LP volcó y explotó en la carretera México-Veracruz, incendiando un restaurante cercano. El fuego está controlado, pero las investigaciones siguen. ¿Qué pasó? Infórmate aquí.

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