Vuelca y Explota Pipa con Gas LP sobre la Carretera México-Veracruz Dirección Texcoco

Una pipa que transportaba gas LP volcó y explotó la mañana de hoy sábado sobre la carretera México-Veracruz, a la altura de la comunidad de Santa Inés, cuando circulaba con dirección a Texcoco. El accidente provocó un fuerte incendio que movilizó a los cuerpos de emergencia y obligó al cierre de la vialidad.

Tras la explosión, un restaurante ubicado a un costado de la carretera fue alcanzado por las llamas debido a la intensa radiación térmica generada por la unidad siniestrada. El fuego fue controlado después de varias horas de trabajo, aunque continúan las labores de enfriamiento para evitar que se reavive y eliminar cualquier riesgo en la zona.

¿Hay víctimas mortales por la explosión?

De manera preliminar, se reportó una persona lesionada, quien recibió atención médica en el lugar. Hasta el momento no se ha informado sobre víctimas mortales, mientras que las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las causas del accidente y evaluar los daños ocasionados por el incendio.

El percance provocó afectaciones a la circulación sobre este tramo de la carretera México-Veracruz, por lo que el tránsito permanece restringido mientras continúan los trabajos para retirar la unidad y garantizar la seguridad de los automovilistas.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran una enorme columna de humo negro visible a varios kilómetros de distancia, así como el intenso fuego que consumió tanto la pipa como parte del establecimiento cercano.

Se recomienda a los conductores evitar la zona y utilizar rutas alternas hasta que concluyan las maniobras de limpieza y las autoridades reabran por completo la circulación.