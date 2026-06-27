Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 27 de Junio 2026

Consulta el reporte de las carreteras que presentan bloqueos, cierres parciales, accidentes, tránsito lento o carga vehicular, así como las movilizaciones programadas para hoy, sábado 27 de junio de 2026, en distintos puntos de México.
De acuerdo con los reportes más recientes de Guardia Nacional Carreteras y Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en la red carretera del país están relacionadas con accidentes viales, trabajos de mantenimiento y otros incidentes que pueden generar demoras en la circulación.
Ante este panorama, las autoridades recomiendan a los automovilistas planear sus recorridos con anticipación, conducir con precaución y mantenerse informados a través de los canales oficiales para evitar contratiempos durante sus traslados.
A continuación, te presentamos el reporte actualizado con las carreteras que registran cierres, incidentes, tránsito lento o presencia de manifestantes, además de las alternativas que pueden facilitar tu viaje.
Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy
09:06 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Córdoba - Veracruz, km 26, dirección Córdoba. Continúa reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución.
08:28 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Autopista Cd. Mendoza - Córdoba, km 286, dirección Cd. Mendoza. Cierre a la circulación por atención de accidente (choque por alcance). Toma tus precauciones.
08:22 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Puebla, km 39, dirección CDMX. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (persona atropellada). Maneja con precaución.
07:48 horas CARGA VEHICULAR. Autopista México-Querétaro, km 56, dirección Querétaro. Registra carga vehicular a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución.
06:40 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Puebla, km 39, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (persona atropellada). Maneja con precaución.
06:29 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Córdoba - Veracruz, km 26, dirección Córdoba. Continúa reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución.
05:57 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 52, dirección CDMX. El incidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución
03:00 horas. En Tabasco se registra cierre total de circulación por presencia de personas cerca del 017+000 de la carretera Villahermosa-Ciudad del Carmen. Atienda indicación vial.