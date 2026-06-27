Trabajo en CDMX 2026: Abren Vacantes de 26 Mil Pesos Mensuales Con Solo Bachillerato

Una nueva oportunidad laboral de gran alcance se abrió en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México. Se trata de las vacantes para el puesto de supervisor de ventas en la empresa Bimbo, las cuales ofrecen un sueldo mensual de 26,000 pesos, posicionándose como una de las opciones más atractivas del mercado actual para perfiles operativos y comerciales.

De acuerdo con el Periódico Ofertas de Empleo de la CDMX, correspondiente a la segunda quincena de junio de 2026, la empresa del osito busca reclutar talento local de manera inmediata para fortalecer sus operaciones en la zona norte de la capital.

Requisitos para la vacante de 26 mil pesos

Para postularte a este puesto de supervisor de ventas en Bimbo, debes cumplir con el siguiente perfil:

Escolaridad: Bachillerato terminado (con certificado).

Experiencia laboral: De 2 a 3 años comprobables en áreas de ventas, atención al cliente o supervisión de personal.

Horario de trabajo: Jornada laboral de 8:00 a 17:00 horas.

Habilidades: Liderazgo, facilidad de palabra y enfoque a resultados.

¿Cómo postularse paso a paso?

El proceso de reclutamiento se realiza de forma digital y segura a través de los canales oficiales de la Secretaría del Trabajo de la CDMX. Sigue estos pasos para enviar tu solicitud:

Ingresa al enlace del Formulario del Periódico de Ofertas de Empleo CDMX para la alcaldía Azcapotzalco copiando y pegando en tu navegador la siguiente dirección: forms.gle/LybbsrksXM4v3KfC7. Llena el formulario con tus datos personales, de contacto y trayectoria laboral de manera precisa. En el apartado que indica "Anota el ID de la vacante 1", es indispensable que escribas el número 21153135, el cual corresponde específicamente a la vacante de Bimbo con el sueldo de 26 mil pesos.

Puedes revisar la convocatoria oficial en este enlace para conocer el catálogo completo de opciones disponibles en la capital durante esta quincena.