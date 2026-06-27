Marcha LGBT+ CDMX 2026: Calles Cerradas y Alternativas Viales Hoy 27 de Junio

La Ciudad de México recibirá a miles de personas durante la 48 Marcha del Orgullo LGBT+, que se realizará hoy sábado 27 de junio y que, pese a las dudas generadas por las actividades relacionadas con la Copa Mundial de Futbol, sí concluirá en el Zócalo capitalino.

La movilización, considerada una de las más numerosas del año en la capital, provocará cierres viales y afectaciones a la circulación en algunas de las principales avenidas de la ciudad, por lo que las autoridades recomendaron tomar previsiones y utilizar rutas alternas.

La convocatoria para las y los asistentes está programada a partir de las 10:00 horas en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, mientras que el inicio del recorrido está previsto alrededor de las 11:30 horas.

En esta edición, la marcha se desarrollará bajo el lema "Ante los ojos del mundo, mi lucha es tu lucha", un mensaje que busca visibilizar la defensa de los derechos de la diversidad sexual en un contexto internacional marcado por la celebración del Mundial de Futbol.

¿Cuál será la ruta de la Marcha LGBT+ 2026?

Como en años anteriores, el contingente recorrerá algunas de las vialidades más importantes de la capital hasta llegar a la Plaza de la Constitución. El trayecto será el siguiente:

Ángel de la Independencia

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Calle 5 de Mayo

Zócalo de la Ciudad de México

Durante el recorrido también se llevará a cabo el tradicional "Tramo del Silencio", un espacio de memoria para recordar a las víctimas de crímenes de odio y de violencia contra la comunidad LGBT+.

Acceso al Zócalo y alternativas viales

Para evitar aglomeraciones con los asistentes a los eventos relacionados con la Copa Mundial, las autoridades informaron que el acceso a la plancha del Zócalo será únicamente por las avenidas 20 de Noviembre y Pino Suárez.

Asimismo, recomendaron a los automovilistas utilizar vías alternas como Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Río Mississippi, José María Izazaga y Eje 1 Norte, ya que se prevén cierres temporales conforme avance la movilización.

La Marcha del Orgullo LGBT+ mantiene su carácter de manifestación social y de exigencia por la igualdad de derechos, además de consolidarse como uno de los eventos con mayor participación ciudadana en la Ciudad de México.