Marcha LGBT+ CDMX 2026: Calles Cerradas y Alternativas Viales Hoy 27 de Junio

La Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 recorrerá Paseo de la Reforma hasta el Zócalo este 27 de junio. Conoce la ruta, horarios y las alternativas viales

Marcha LGBT CDMX Hoy. Foto: CuartoscuroMarcha LGBT CDMX Hoy. Foto: Cuartoscuro

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Hoy, la Marcha LGBT+ 2026 toma CDMX. Conoce la ruta desde el Ángel al Zócalo y las alternativas viales para evitar el tráfico. ¡No te lo pierdas!

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