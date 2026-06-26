¿Dónde No Hay Clases el 30 de Junio 2026? Suspenden Actividades en Estas Escuelas

La suspensión de clases en la Ciudad de México (CDMX) ya es oficial por el próximo partido de la Selección Mexicana, en N+ te contamos dónde no hay clases el 30 de junio de 2026.

La medida aplicará en escuelas públicas y privadas de distintos niveles educativos con el objetivo de reducir la movilidad en la capital durante el partido que disputará la Selección Mexicana en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La decisión fue publicada este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) mediante un decreto del Gobierno federal, que también establece esquemas de teletrabajo para dependencias de la Administración Pública Federal con centros de trabajo en la CDMX.

¿En qué escuelas no habrá clases el 30 de junio de 2026?

De acuerdo con el decreto, la suspensión de actividades escolares será para los planteles ubicados en la CDMX de preescolar, primaria, secundaria, escuelas normales y demás instituciones dedicadas a la formación de maestras y maestros de educación básica, escuelas de educación media superior de la SEP.

El Gobierno federal explicó que la medida busca disminuir la carga vehicular y facilitar la movilidad durante la jornada en la que México disputará su encuentro de eliminación directa en el Mundial

Además, el decreto señala que la suspensión de actividades escolares y la implementación de trabajo a distancia pretenden contribuir a la seguridad vial, mantener la continuidad de las funciones administrativas y mejorar la operación de los servicios públicos.

El decreto instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con oficinas en la Ciudad de México a implementar, en la medida de las necesidades del servicio, modalidades de teletrabajo, trabajo a distancia o esquemas laborales flexibles para su personal el próximo martes.

FBPT