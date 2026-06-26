¿Dónde No Hay Clases el 30 de Junio 2026? Suspenden Actividades en Estas Escuelas

El próximo 30 de junio de 2026 no habrá clases en la CDMX; te indicamos para quiénes aplica la medida por el partido de la Selección Mexicana

Cambios calendario escolar SEP 2026 cuántos días se adelanta fin de clases y por qué en MéxicoLos alumnos de la SEP no tendrán clases el 30 de junio, fecha en que juega la Selección Mexciana. Foto: Cuartoscuro
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