Temblor Hoy en México: Sismo Sacude Costa de Oaxaca

El movimiento telúrico fue imperceptible en la Ciudad de México y no representó riesgo para la población

Sismo Sacude Costa de Oaxaca. Foto: CuartoscuroSismo Sacude Costa de Oaxaca. Foto: Cuartoscuro

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Hoy un sismo ocurrió en la costa de Oaxaca a las 07:00 horas. No se activó la Alerta Sísmica y fue imperceptible en CDMX. Más detalles aquí.

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