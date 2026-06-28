Temblor Hoy en México: Sismo Sacude Costa de Oaxaca

La mañana de hoy domingo 28 de junio de 2026 se registró un sismo en la costa de Oaxaca, informó el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX). El movimiento telúrico ocurrió a las 07:00 horas, con epicentro ubicado a 25 kilómetros al suroeste de Salina Cruz.

De acuerdo con el organismo, el temblor no ameritó la activación de la Alerta Sísmica, ya que la estimación de la energía liberada durante los primeros segundos no superó los niveles preestablecidos para emitir el aviso preventivo.

Debido a ello, el movimiento fue imperceptible en la Ciudad de México y no representó riesgo para la población.

¿Cuándo se activa la Alerta Sísmica?

La Alerta Sísmica no se activa con todos los sismos. Durante los primeros segundos del movimiento se analiza la energía liberada, la magnitud estimada y la distancia entre el epicentro y las ciudades que podrían resultar afectadas.

El aviso se emite cuando:

Al menos dos estaciones detectan niveles de energía superiores a los establecidos.

La energía estimada del sismo representa un riesgo.

Se cumplen estos criterios de magnitud y distancia:

Magnitud mayor a 5.0 a una distancia no mayor de 200 kilómetros . Magnitud mayor a 6.0 a una distancia superior a 350 kilómetros . Magnitud mayor a 5.5 a una distancia no mayor de 350 kilómetros .



Si el sismo ocurre lejos de la zona de detección, está muy distante de la ciudad que podría ser alertada o no supera los niveles de energía requeridos, la Alerta Sísmica no se activa.