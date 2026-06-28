Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Domingo 28 de Junio 2026

Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy domingo 28 de junio de 2026 en distintos puntos de México.
De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.
Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.
A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes.
Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy
07:43 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista La Tinaja - Isla, km 38, dirección Isla. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino de tracto camión). Maneja con precaución.
07:37 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Querétaro, km 103, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (volcadura de tracto camión y caída de carga). Maneja con precaución.
07:35 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Acayucan - Cosoleacaque, km 34, dirección Acayucan. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra muro central y por alcance entre tracto camiones). Maneja con precaución
07:33 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Acayucan - Cosoleacaque, km 23, dirección Cosoleacaque. Reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución.
07:00 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Hermosillo - Magdalena, km 176. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino de automóvil). Maneja con precaución.
06:49 horas. CONDICIONES CLIMÁTICAS. Carretera Alvarado - Tlacotalpan, Puente Tlacotalpan, registra lluvia. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución.
06:38 horas. CONDICIONES CLIMÁTICAS. Autopista La Tinaja - Isla, registra lluvia. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución.
05:07 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Navojoa - Cd. Obregón, km 194, dirección Cd. Obregón. Reducción de carriles por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada).
05:07 horas. Se registra reducción de carriles en la autopista Navojoa–Ciudad Obregón, km 194, dirección Ciudad Obregón, por maniobras para el retiro de una unidad siniestrada.
03:46 horas. En Oaxaca se registra cierre total de circulación en la carretera Coatzacoalcos–Salina Cruz, cerca del km 294+400, por presencia de personas en la zona; se recomienda atender indicaciones viales.
01:36 horas. Se restablece la circulación en la autopista Cuernavaca–Acapulco, km 98, dirección Acapulco, tras la atención de un accidente.
00:51 horas. Se registra lluvia en la autopista Isla–Cosoleacaque, por lo que se recomienda disminuir la velocidad y conducir con precaución.
00:36 horas. Se registra reducción de carriles en la autopista Cuernavaca–Acapulco, km 98, dirección Acapulco, por un choque contra el muro central.
ASJ