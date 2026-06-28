Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Domingo 28 de Junio 2026

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado actual de las vías federales y estatales antes de emprender su viaje

Carreteras bloqueadasLas autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE. Foto: GN.

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¡Atención conductores! Hoy, 28 de junio, varias carreteras en México están bloqueadas. Consulta el estado actual antes de salir y evita sorpresas en tu viaje.

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