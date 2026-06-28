En Libertad Pareja que Golpeó a una Mujer con un Bate en Guadalajara tras Acuerdo; Esto se Sabe

La mujer de 30 años que fue agredida con un bate en Guadalajara continúa recuperándose

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Agresión en Guadalajara: Mujer atacada con bate por pareja que ahora está libre tras acuerdo. La víctima, aún en recuperación. ¿Justicia o impunidad?

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