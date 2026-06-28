En Libertad Pareja que Golpeó a una Mujer con un Bate en Guadalajara tras Acuerdo; Esto se Sabe

Tras un acuerdo reparatorio entre una mujer que fue golpeada con un bate por una pareja en la zona centro de Guadalajara, los agresores quedaron puestos en libertad, mientras que la víctima agredida continúa recuperándose de salud.

¿Cómo ocurrió este hecho de violencia?

Los hechos ocurrieron el 26 de junio, cuando la mujer, junto con dos amigas, viajaban a bordo de un taxi, regresaban a casa de un concierto monumental en la zona de La Minerva, en Guadalajara.

Sin embargo, al llegar al cruce de la calle Puebla y Av. Hidalgo, se vieron atoradas en el tráfico, hecho que desató el caos y el coraje de una pareja que circulaba en otro vehículo, y después de un conflicto, la pareja bajó del auto y causó destrozos en el taxi.

Las mujeres y el taxista a bordo también bajaron del vehículo para tratar de controlar la situación, pero la mujer que descendió del automóvil particular, golpeó con un bate a la otra mujer, dejándola inconsciente en la vía pública.

Tras el fuerte golpe, la mujer fue llevada a la Cruz Roja del Parque Morelos, donde se le brindó la atención médica necesaria.

La pareja había sido puesta a disposición del Ministerio Público, pero autoridades dieron a conocer que estos llegaron a un acuerdo reparatorio con la víctima, misma que desistió de levantar cargos y ambos fueron puestos en libertad.

Cabe señalar que los conflictos viales de este tipo han dejado consecuencias fatales, como la muerte del vocero de juventudes, Adrián Salinas, ocurrida en mayo. Este joven fue víctima colateral de una pelea entre un conductor del transporte público y un automovilista armado.