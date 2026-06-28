Soldados Mexicanos Rescatan a Niño de Escombros en Venezuela; Reportan 33 Salvamentos

Soldados del Ejército Mexicano rescataron a un niño de 11 años que estaba bajo escombros de un edificio colapsado en la ciudad costera de Caraballeda, capital de La Guaira, en el epicentro de los terremotos que devastaron Venezuela. Sumaron 33 personas localizadas con vida este sábado, a tres días de los sismos.

Decly Rodríguez, presidenta encargada del país sudamericano, compartió un video en el que se ve el momento justo de la extracción del pequeño, quien fue transportado enseguida en una camilla para recibir atención médica.

Personal de la ayuda humanitaria de la Secretaría de la Defensa Nacional encabezó el operativo con autoridades locales, de acuerdo con el clip compartido por la lideresa en su cuenta oficial de X.

"Hace pocos minutos fue rescatado con vida un niño de 11 años en Caraballeda. En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela", posteó Rodríguez a las 21:23 horas del sábado 27 de junio, tiempo del centro de México.

En la escena se ve a los soldados mexicanos cargando al menor. No se precisó de inmediato la gravedad de las heridas, pero el rescate destaca a unos tres días de los sismos que sacudieron Venezuela y que han dejado cientos de muertos.

El gobierno de México envió ayuda humanitaria el pasado jueves. En el equipo viajaron 261 militares, de los cuales 240 son del Ejército, 11 de la Fuerza Aérea y 10 de la Guardia Nacional. Entre ellos fueron médicos, camilleros y enfermeros, así como personal especializado en labores de búsqueda y rescate para el auxilio inmediato de los afectados

También se desplegó a 18 binomios canófilos especialistas en localización de personas atrapadas en estructuras colapsadas, así como 4.4 toneladas de herramienta, material y equipo y 2.7 Tons. de insumos médicos. También reportó el envío de ocho toneladas de medicamento y cuatro toneladas de equipo y material para actividades de rescate y salvamento adicionales.

Reportan 33 rescates en un día

Delcy Rodríguez informó la noche del sábado a través de la televisora estatal de su país que un total de 33 personas fueron rescatadas este 27 de junio en medio de arduas labores de salvamento que no cesan.

"Hoy hemos rescatado 33 personas con vida", dijo durante una breve reunión que sostuvo con los jefes y representantes de brigadas de rescatistas que están presentes en territorio venezolano.

Rodríguez agradeció en nombre del pueblo venezolano a los representantes de las brigadas y apuntó que "hemos estado viendo el trabajo que vienen haciendo, es muy impresionante y emotivo, estamos en las horas críticas de poder salvar vidas".

Acompañada por el presidente del parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, el ministro de Defensa Gustavo González López y el canciller Yván Gil, la presidenta encargada recordó que se trata de una situación gravísima que calificó como "una catástrofe nacional".

"Cada brigadista y cada perro traen un mensaje de amor para nuestro país, el pueblo venezolano tiene mucha esperanza en ustedes", sentenció.

Además, la televisora estatal venezolana reportó el emocionante rescate de una mujer y su bebé de 10 meses en la localidad de Catia La Mar, en el estado de La Guaira, luego de estar tapiados 3 días tras los terremotos del miércoles.

Hasta este sábado 27 de junio, los sismos en territorio venezolano han dejado más de mil 400 muertos y 3 mil 200 heridos, así como decenas de miles de desaparecidos.

ASJ