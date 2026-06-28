Soldados Mexicanos Rescatan a Niño de Escombros en Venezuela; Reportan 33 Salvamentos

Decly Rodríguez, presidenta encargada del país sudamericano, compartió un video en el que se ve el momento justo de la extracción del pequeño en Caraballeda

SoldadosDelcy Rodríguez informó la noche del sábado a través de la televisora estatal de su país que un total de 33 personas fueron rescatadas este 27 de junio . Foto: Reuters.

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Emotivo rescate en Caraballeda: niño de 11 años salvado por soldados mexicanos. 33 personas rescatadas en un día crítico para Venezuela.

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